Сотрудница «Артека» заявила о массовом заражении учителей коронавирусом. Администрация отрицает это и называет информацию местью за сокращение

18 сентября сотрудница международного детского центра «Артек» в Крыму сообщила о заражении более 20 учителей коронавирусом. В администрации это отрицают

18 сентября начальница международного отдела лагеря Нина Лазарева опубликовала в своем инстаграме видеообращение с просьбой обратить внимание на ситуацию в «Артеке»: «У нас произошла большая трагедия. Более 20 учителей заболели коронавирусом. При этом администрация "Артека" не предпринимает никаких действий, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей и учителей». По ее словам, контактировавшие с заболевшими учителя продолжают заниматься с детьми. «Также в гостевом корпусе "Кедр" находится учитель, у которого вчера в четыре часа дня подтвердился COVID-19. У него более недели высокая температура, ему не оказывают медицинскую помощь, и его не забирают в больницу».

Позже она опубликовала еще два видео в сторис. Лазарева добавила, что ей заблокировали сим-карту и номер телефона, а на территории лагеря отключили Wi-Fi: «Я понимаю, что сейчас будут блокировать мою запись и никакие меры не будут предприняты. Я прошу максимально распространить то видео, которое выложила раньше, чтобы в Москве успели среагировать». Следует отметить, что номер, указанный как телефон Лазаревой на сайте центра, оказался недоступен. В 18:40 портал Юга.ру позвонил на горячую линию «Артека». На ней ответили, что Нина Лазарева действительно работала в лагере, однако была сокращена. По словам сотрудницы горячей линии, женщина распространяет ложную информацию и пытается таким образом отомстить за сокращение. Сейчас с ней «разбираются». Также в 18:50 на странице центра «Вконтакте» появился релиз, в котором отметили, что «сотрудник МДЦ «Артек» Нина Лазарева вводит всех в заблуждение и что информация не соответствует действительности.