Сотрудница «Артека» заявила о массовом заражении учителей коронавирусом. Администрация отрицает это и называет информацию местью за сокращение
18 сентября сотрудница международного детского центра «Артек» в Крыму сообщила о заражении более 20 учителей коронавирусом. В администрации это отрицают
18 сентября начальница международного отдела лагеря Нина Лазарева опубликовала в своем инстаграме видеообращение с просьбой обратить внимание на ситуацию в «Артеке»:
«У нас произошла большая трагедия. Более 20 учителей заболели коронавирусом. При этом администрация "Артека" не предпринимает никаких действий, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей и учителей».
По ее словам, контактировавшие с заболевшими учителя продолжают заниматься с детьми.
«Также в гостевом корпусе "Кедр" находится учитель, у которого вчера в четыре часа дня подтвердился COVID-19. У него более недели высокая температура, ему не оказывают медицинскую помощь, и его не забирают в больницу».
Позже она опубликовала еще два видео в сторис. Лазарева добавила, что ей заблокировали сим-карту и номер телефона, а на территории лагеря отключили Wi-Fi:
«Я понимаю, что сейчас будут блокировать мою запись и никакие меры не будут предприняты. Я прошу максимально распространить то видео, которое выложила раньше, чтобы в Москве успели среагировать».
Следует отметить, что номер, указанный как телефон Лазаревой на сайте центра, оказался недоступен.
В 18:40 портал Юга.ру позвонил на горячую линию «Артека». На ней ответили, что Нина Лазарева действительно работала в лагере, однако была сокращена. По словам сотрудницы горячей линии, женщина распространяет ложную информацию и пытается таким образом отомстить за сокращение. Сейчас с ней «разбираются».
Также в 18:50 на странице центра «Вконтакте» появился релиз, в котором отметили, что «сотрудник МДЦ «Артек» Нина Лазарева вводит всех в заблуждение и что информация не соответствует действительности.
В публикации добавили, что поступающая информация о новых зараженных работниках оперативно отрабатывается ответственными подразделениями центра:
«Проводится полный комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий с определением круга контактных лиц и передачей соответствующей информации в Роспотребнадзор».
На 18 сентября в лагере выявили трех сотрудников с коронавирусом (из 2 тыс. 567). Этих работников и «их ближнее окружение» отстранили и отправили на самоизоляцию либо в лечебные учреждения, утверждает центр.
В пресс-службе добавили, что Лазарева находится в отпуске с 14 по 18 сентября. Во время отпуска она узнала о том, что 14 сентября ее должность сократили:
«Это и стало мотивом для распространения фейковой информации об «Артеке» в социальных сетях. Приказ от 14 сентября 2020 года о сокращении будет доведен до нее, а также будут соблюдены все нормы действующего трудового законодательства».
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Сотрудница «Артека» заявила о массовом заражении учителей коронавирусом
Администрация отрицает это и называет информацию местью за сокращение