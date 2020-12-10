Художники сопроводили анонс выставки объемным пресс-релизом, в котором Наталья Серкова размышляла о понятии нового и поставила вопрос: «Что делает новый год таким новым? Календарь — очень условная причина, ведь в нем меняются только цифры, и больше ничего. Достаточно ли этого, чтобы сделать нечто действительно новым?»

«2020 год не так давно тоже был новым, но лучше бы его вообще не было <...> Или нет, не так: лучше бы он сразу был старым и умер во сне 8 января 2020. Что бы тогда сделал календарь? Как бы он себя повел? А ведь ему пришлось бы придумывать какой-то выход из этой ситуации. Наступил бы сразу 2021, был бы он в таком случае новым?», — написано в пресс-релизе.

Plague — кураторская группа, основанная в Краснодаре в 2018 году тремя художниками — Артуром Голяковым, Стасом Лобачевским и Ваней Венмером. В своей практике они затрагивают следующие темы: оккультные корни капитализма, эстетика постграффити, нечеловеческая и объектно-ориентированная повестка.