Пожилых жителей Адыгеи из сёл будут бесплатно доставлять в поликлиники
В Адыгее с 1 августа началась реализация пилотного проекта по бесплатной доставке в медицинские организации жителей сельской местности старше 65 лет
Для этого Адыгея приобрела десять новых автомобилей, потратив 19 млн рублей из федеральной казны.
Автомобили передали во все комплексные центры соцобслуживания населения в республике, на них будут доставлять пожилых людей из дальних поселков на обследования в городские или районные медучреждения. Машину будут отправлять будут по мере поступления заявок, сообщили в министерстве труда и соцразвития республики.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что пополнение автопарка — важная составляющая в дальнейшем развитии социальной сферы региона.
«Мы все хотим, чтобы наши старшие были здоровы и вели активную жизнь. Поэтому на моем особом контроле находится выполнение задачи по созданию необходимых условий для активного долголетия, качественной жизни пожилых людей», — сказал руководитель республики.
Он добавил, что в Адыгее с 2019 года реализует цикл мероприятий проекта «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». Уже открыто первое в Адыгее отделение для профилактики и лечения болезней пожилого возраста. Также у граждан предпенсионного возраста есть возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Кроме того, в Адыгее организуют акции по вовлечению старшего поколения в активный досуг.
Как сообщали Юга.ру, до закупки новых автомобилей в службе мобильных бригад, работающих в сельской местности, было девять машин.
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