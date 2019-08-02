Пожилых жителей Адыгеи из сёл будут бесплатно доставлять в поликлиники

Адыгея

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В Адыгее с 1 августа началась реализация пилотного проекта по бесплатной доставке в медицинские организации жителей сельской местности старше 65 лет

Для этого Адыгея приобрела десять новых автомобилей, потратив 19 млн рублей из федеральной казны.

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Автомобили передали во все комплексные центры соцобслуживания населения в республике, на них будут доставлять пожилых людей из дальних поселков на обследования в городские или районные медучреждения. Машину будут отправлять будут по мере поступления заявок, сообщили в министерстве труда и соцразвития республики.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что пополнение автопарка — важная составляющая в дальнейшем развитии социальной сферы региона.

«Мы все хотим, чтобы наши старшие были здоровы и вели активную жизнь. Поэтому на моем особом контроле находится выполнение задачи по созданию необходимых условий для активного долголетия, качественной жизни пожилых людей», — сказал руководитель республики.

Он добавил, что в Адыгее с 2019 года реализует цикл мероприятий проекта «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». Уже открыто первое в Адыгее отделение для профилактики и лечения болезней пожилого возраста. Также у граждан предпенсионного возраста есть возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Кроме того, в Адыгее организуют акции по вовлечению старшего поколения в активный досуг.

Как сообщали Юга.ру, до закупки новых автомобилей в службе мобильных бригад, работающих в сельской местности, было девять машин.

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