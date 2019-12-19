На Кубани завершили расследование дела экс-главы Динского района, обвиняемого в получении взятки
Следственный комитет в декабре направил в суд уголовное дело бывшего главы Динского района Сергея Пономарева, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере
По данным следствия, в мае 2018 года чиновник решил получить взятку от директора компании, с которой муниципалитет заключил контракт на строительство школы. 16 мая Пономарев рассказал руководителю о том, что смог бы оказать помощь в случае, если обнаружатся нарушения при выполнении условий контракта, а также общее покровительство. За это глава района предложил передать ему 4 млн рублей. Предприниматель, опасаясь последствий для компании в случае отказа, согласился с условиями чиновника. 26 мая он передал пакет с деньгами через посредника, который ничего не подозревал о взятке.
Спустя пять месяцев, в октябре 2018 года, Пономарев решил снова получить взятку от компании, когда она приняла участие в новом электронном аукционе. Глава Динского района предложил директору предприятия передать ему 7,2 млн рублей. Из них 4 млн рублей предполагались за принятие работ по контракту, оставшиеся деньги — за содействие в победе в аукицоне и заключении новых контрактов.
Мужчина сообщил об этом в полицию. 12 декабря 2018 года чиновник встретился с ним и получил 6 млн рублей, после чего его задержали сотрудники ФСБ.
В отношении Пономарева возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), его заключили под стражу. Кроме того, следствие наложило арест на его объекты недвижимости, машину и счета на общую сумму свыше 4,2 млн рублей.
18 декабря пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что в ведомстве завершили расследование в отношении чиновника и направили дело в суд.
Как сообщали Юга.ру, Сергей Пономарев стал главой Динского района в декабре 2017 года. До этого он руководил ГУП «Кубанские продукты». О том, что его заподозрили в коррупционном преступлении, СМИ стало известно в декабре 2018 года.
В марте 2019 года район возглавил экс-мэр Кореновска Евгений Пергун.
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