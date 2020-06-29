Выставка началась около 14:00 и продлилась до 22:00, сейчас она почти полностью демонтирована. В экспозиции «про девичьи радости и заботы» художницы рассказали, как они провели последние недели карантина.

«Мы используем время, когда весь мир озабочен безопасным дыханием, чистотой рук и социальной дистанцией, чтобы стать как можно ближе. Мы обнимаемся, ведем чувственные беседы за кусочком пиццы и ягодкой клубники, готовим лапшу из полевых цветов, собираем пазлы и делаем причудливые объекты из лего. Один тутовник на троих, одна и та же музыка в ушах, втроем на дурацкой девичьей фотке в зеркале. Экономический кризис не коснется нас: всегда можно расплатиться зеленым листочком с дерева или яркой улыбкой. Холодильник не холодит, а стиралка не стирает — наши личные, милые и, может, инфантильные дела важны не меньше бушующих в мире проблем», — рассказали художницы о выставке на посвященной ей странице во «ВКонтакте».