«Экономический кризис не коснется нас». Краснодарские художницы провели выставку о сближении во время карантина

Краснодарский край

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28 июня во дворе краснодарского Центра современного искусства «Типография» прошла выставка «Холодильник не холодит, а стиралка не стирает»

Выставку открыли краснодарские художницы Ира Афанасьева, Катрин Коваленок и Юлия Шафаростова, которые вместе учились в Краснодарском институте современного искусства в 2018-2019 году.

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Выставка началась около 14:00 и продлилась до 22:00, сейчас она почти полностью демонтирована. В экспозиции «про девичьи радости и заботы» художницы рассказали, как они провели последние недели карантина.

«Мы используем время, когда весь мир озабочен безопасным дыханием, чистотой рук и социальной дистанцией, чтобы стать как можно ближе. Мы обнимаемся, ведем чувственные беседы за кусочком пиццы и ягодкой клубники, готовим лапшу из полевых цветов, собираем пазлы и делаем причудливые объекты из лего. Один тутовник на троих, одна и та же музыка в ушах, втроем на дурацкой девичьей фотке в зеркале. Экономический кризис не коснется нас: всегда можно расплатиться зеленым листочком с дерева или яркой улыбкой. Холодильник не холодит, а стиралка не стирает — наши личные, милые и, может, инфантильные дела важны не меньше бушующих в мире проблем», — рассказали художницы о выставке на посвященной ей странице во «ВКонтакте».

Как и когда современное искусство вторгалось на улицы Краснодара:

Выставка организована в духе site-specific art: ее элементы взаимосвязаны с выбранным местом. Некоторые из них были внедрены в пространство настолько органично, что легко могли остаться незамеченными. Инспекция Юга.ру выявила следующие объекты:

  • огромная помада из окрашенного картона на детской горке;
  • большая маска для лица на качелях — многим посетителям выставки она напомнила лаваш;
  • листы дизиготеки, вырезанные из цветной бумаги и прикрепленные на другое растение;
  • фуршет-зона с фруктами, чаем и самодельными макаронами;
  • спрятанные по территории отпечатки листьев на картоне — ими нужно было расплачиваться в фуршет-зоне;
  • зеркало в бусах и розах и подвешенные рядом советы по позированию для фото;
  • огромные кубики лего и рисунки абсурдистских конструкций из лего;
  • пазл ручной резки с фотографией Таркана в рамке-сердечке.

Как писали Юга.ру, в ЦСИ «Типография» 22 июня открылась первая после карантина выставка — художница Елена Колесникова представила свой «Кооператив "Восход"».

Выставки Искусство Карантин КЦ «Типография» Феминизм

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