Краснодарский застройщик решил восстановить спортплощадку на «Солнечном острове»

Глава «ЮгСтройИмпериал» в конце марта сообщил о том, что отремонтирует спортивную площадку в парке «Солнечный остров»

Бенефициар «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов опубликовал пост в своем инстаграме, в котором рассказал, что за средства компании реконструируют спортивную площадку и установят современные тренажеры в парке. Работы по благоустройству уже стартовали.

Профессиональное оборудование, которое там появится, сможет по своему функционалу заменить краснодарцам фитнес-центр. К примеру, волейбольный и баскетбольный щиты, которые установят на площадке, будут сравнимы по качеству с теми, что находятся в парке «Краснодар», построенном бизнесменом Сергеем Галицким.

Протестировать новую спортплощадку жители города смогут уже в мае этого года.