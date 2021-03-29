Краснодарский застройщик решил восстановить спортплощадку на «Солнечном острове»

Партнерский Краснодарский край

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Глава «ЮгСтройИмпериал» в конце марта сообщил о том, что отремонтирует спортивную площадку в парке «Солнечный остров»

Бенефициар «ЮгСтройИмпериал» Николай Амосов опубликовал пост в своем инстаграме, в котором рассказал, что за средства компании реконструируют спортивную площадку и установят современные тренажеры в парке. Работы по благоустройству уже стартовали.

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Профессиональное оборудование, которое там появится, сможет по своему функционалу заменить краснодарцам фитнес-центр. К примеру, волейбольный и баскетбольный щиты, которые установят на площадке, будут сравнимы по качеству с теми, что находятся в парке «Краснодар», построенном бизнесменом Сергеем Галицким.

Протестировать новую спортплощадку жители города смогут уже в мае этого года.

Как писали Юга.ру, в начале февраля этого года городские власти сообщили о планах по благоустройству «Солнечного острова». Уточнялось, что проект парка обсудят с местными жителями. Новую концепцию представили 1 марта. На сайте администрации Краснодара создали специальный раздел и открыли голосование по вопросам благоустройства территории.

Напомним, в прошлом году во время пандемии коронавируса Николай Амосов откликнулся на просьбу мэра Краснодара Евгения Первышова и закупил семь машин скорой помощи.

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