УРАЛСИБ проведет мастер-класс об увеличении продаж
Университет бизнеса Уралсиб пригласил на онлайн мастер-класс «Как мотивировать отдел продаж на сверхрезультат», который пройдет 8 апреля
Бесплатный онлайн мастер-класс на тему «Как мотивировать отдел продаж на сверхрезультат» состоится 8 апреля в 11:00. Ссылку на трансляцию направят слушателю на электронную почту после регистрации на сайте.
Проведет мастер-класс Татьяна Винокурова — эксперт по построению отделов продаж, основатель консалтинговой компании PRO Бизнес и президент Ассоциации спикеров Санкт-Петербурга.
Онлайн мастер-класс пройдет в формате прямого эфира, слушатели смогут задать вопросы спикеру. Участникам тренинга расскажут, как мотивировать менеджера по продажам, наладить воронку найма сотрудников, нанимать хорошего менеджера по продажам, а также поделятся правильным алгоритмом действий при продажах.
Университет УРАЛСИБ — проект банка с профессиональными коучами и бизнесменами. Они бесплатно обучают начинающих и опытных предпринимателей знаниям, которые необходимы для старта и развития своего дела.
Посмотреть записи и анонсы других лекций можно тут. Ранее банк провел мастер-класс о действиях бизнеса в период нестабильности и развитии бизнеса на AliExpress.