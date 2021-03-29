УРАЛСИБ проведет мастер-класс об увеличении продаж

Партнерский Краснодарский край

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Университет бизнеса Уралсиб пригласил на онлайн мастер-класс «Как мотивировать отдел продаж на сверхрезультат», который пройдет 8 апреля

Бесплатный онлайн мастер-класс на тему «Как мотивировать отдел продаж на сверхрезультат» состоится 8 апреля в 11:00. Ссылку на трансляцию направят слушателю на электронную почту после регистрации на сайте.

Проведет мастер-класс Татьяна Винокурова — эксперт по построению отделов продаж, основатель консалтинговой компании PRO Бизнес и президент Ассоциации спикеров Санкт-Петербурга.

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Онлайн мастер-класс пройдет в формате прямого эфира, слушатели смогут задать вопросы спикеру. Участникам тренинга расскажут, как мотивировать менеджера по продажам, наладить воронку найма сотрудников, нанимать хорошего менеджера по продажам, а также поделятся правильным алгоритмом действий при продажах.

Университет УРАЛСИБ — проект банка с профессиональными коучами и бизнесменами. Они бесплатно обучают начинающих и опытных предпринимателей знаниям, которые необходимы для старта и развития своего дела.

Посмотреть записи и анонсы других лекций можно тут. Ранее банк провел мастер-класс о действиях бизнеса в период нестабильности и развитии бизнеса на AliExpress.

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