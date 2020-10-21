«Всё за ноль». Малый бизнес может сэкономить на обслуживании счета в банке УРАЛСИБ

Расходы на банковское обслуживание — неотъемлемая часть затрат предпринимателя. Иногда она может быть довольно существенной, особенно — для молодого бизнеса. Хорошим способом сэкономить могут стать промоакции, в рамках которых банки предоставляют неплохие скидки на обслуживание, а зачастую и снижают его стоимость до нуля в течение определенного периода. В материале портала Юга.ру — обзор октябрьской акции «Всё за ноль» от банка УРАЛСИБ, а также условия участия в ней, список необходимых документов и прочие бонусы от банка и его партнеров. Акция «Всё за ноль»

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В октябре в банке УРАЛСИБ действует специальная акция «Всё за ноль» для малого бизнеса. Согласно ее условиям, открытый в этом месяце счет будет обслуживаться бесплатно первые четыре месяца — экономия составит от 4,8 тыс. рублей до 11,2 тыс. рублей. По окончании льготного периода будет взиматься плата за обслуживание в рамках выбранного тарифа. Предложением могут воспользоваться только новые клиенты банка — индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые зарегистрированы не менее шести месяцев, а также физические лица, ведущие частную практику в законодательно установленном порядке. Для участия в акции необходимо открыть первый расчетный счет в УРАЛСИБ до 31 октября включительно по одному из трех тарифов: «Бизнес-старт», «Кассовый» или «Платежный» с авансовой схемой оплаты.

Экономия в цифрах В акции «Всё за ноль» банка УРАЛСИБ участвуют три тарифа, которые рассчитаны под разные размеры и суть бизнеса. Тариф «Бизнес-старт» — для небольшого бизнеса с несколькими транзакциями. В пакет включено до пяти внешних платежей на любые банковские счета клиентов. Годовое обслуживание: 14 400 рублей

Годовое обслуживание по акции: 9 600 рублей

Экономия: 4 800 рублей Пакет «Кассовый» — для развивающейся компании. В пакет включено до 20 внешних платежей на любые банковские счета клиентов. Годовое обслуживание: 28 800 рублей

Годовое обслуживание по акции: 19 200 рублей

Экономия: 9 600 рублей Пакет «Платежный» — для компании с частыми оплатами счетов. В пакет включено до 100 внешних платежей на любые банковские счета клиентов. Годовое обслуживание: 33 600 рублей

Годовое обслуживание по акции: 22 400 рублей

Экономия: 11 200 рублей Более подробную информацию о тарифах, участвующих в акции, и стоимости операций вне пакетов можно получить на сайте банка УРАЛСИБ, по телефону 8 (800) 700‑77‑16 или в отделении.

Как открыть счет Открыть счет в рамках акции «Всё за ноль» можно бесплатно и без личного визита в отделение банка УРАЛСИБ — необходимо заполнить заявку на сайте и подготовить пакет необходимых документов. Для оформления понадобятся: учредительные документы (устав и/или учредительный договор),

документы об избрании единоличного исполнительного органа юрлица/руководителя (решение/протокол об избрании/продлении полномочий руководителя или трудовой договор),

документы, подтверждающие полномочия лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами на счете с использованием аналога собственноручной подписи (приказ о назначении на должность и приказ о наделении правом подписи),

лицензии/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии),

документы, удостоверяющие личность руководителя организации; лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати; лиц, имеющих право использовать аналог собственноручной подписи.

Дополнительные бонусы Кроме бесплатных месяцев обслуживания клиенты банка УРАЛСИБ могут рассчитывать на следующие условия и бонусы: бесплатное открытие расчетного счета,

бесплатные входящие платежи,

бюджетные, налоговые платежи и платежи клиентам банка УРАЛСИБ без комиссий,

до 300 тыс. рублей исходящих платежей без комиссии в рамках выбранного тарифного пакета,

возможность открыть счет без визита в офис банка и получать удаленное обслуживание в интернет-банке,

повышенный кешбэк в размере 7% по карте на рестораны, кафе, АЗС, ж/д и авиабилеты, транспорт, канцелярию, офисные товары, мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса,

бонусы от партнеров УРАЛСИБ: 50 тыс. рублей на рекламу от MyTarget, сайт в подарок от LPgenerator, три месяца бесплатной онлайн-бухгалтерии от «Мое дело», а также бесплатное обучение ведению своего дела от Университета бизнеса. Кроме того, в сентябре банк УРАЛСИБ обновил мобильный банк для бизнеса. Интерфейс приложения стал удобнее, управление — более интуитивно понятным. Также изменился дизайн и появилась возможность входа с помощью Face/Touch ID. С помощью мобильного банка клиенты могут проводить платежи без посещения офиса, получать полную информацию о состоянии счета и истории операций, совершать обмен валюты и валютные переводы.