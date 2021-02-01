Банк УРАЛСИБ проведет вебинар о развитии бизнеса на AliExpress

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Университет банка УРАЛСИБ пригласил на обучающую онлайн-лекцию о бизнесе на AliExpress, которая состоится 9 февраля

Университет УРАЛСИБ — проект банка с профессиональными коучами и бизнесменами. Они бесплатно обучают начинающих и опытных предпринимателей знаниям, которые необходимы для старта и развития своего дела.

9 февраля Университет организует вебинар «AliExpress: маркетплейс как легкий старт для бизнеса». Лекцию проведет старший менеджер по развитию бизнеса AliExpress Россия Екатерина Филенко. На вебинаре обсудят, как выйти на маркетплейс, увеличить продажи и сэкономить. Также специалист расскажет о самых перспективных категориях товаров на локальном маркетплейсе и вариантах логистики.

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Вебинар пройдет в форме прямого эфира с разбором кейсов и ответами на вопросы слушателей. Для бесплатного участия необходимо зарегистрироваться. После этого на почту участника придет ссылка на трансляцию. Количество мест ограничено. Вебинар начнется в 9:00.

AliExpress — один из крупнейших маркетплейсов, ежемесячно площадкой пользуются около 25 млн человек. Из 19,3 млрд оборота, который был на распродаже 11 ноября 2020 года, около 3,3 млрд пришлось на российских продавцов, рассказали в пресс-службе банка УРАЛСИБ 1 февраля.

Посмотреть записи и анонсы других лекций можно тут. Ранее банк провел мастер-класс о действиях бизнеса в период нестабильности. 

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