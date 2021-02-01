Банк УРАЛСИБ проведет вебинар о развитии бизнеса на AliExpress

Университет банка УРАЛСИБ пригласил на обучающую онлайн-лекцию о бизнесе на AliExpress, которая состоится 9 февраля

Университет УРАЛСИБ — проект банка с профессиональными коучами и бизнесменами. Они бесплатно обучают начинающих и опытных предпринимателей знаниям, которые необходимы для старта и развития своего дела. 9 февраля Университет организует вебинар «AliExpress: маркетплейс как легкий старт для бизнеса». Лекцию проведет старший менеджер по развитию бизнеса AliExpress Россия Екатерина Филенко. На вебинаре обсудят, как выйти на маркетплейс, увеличить продажи и сэкономить. Также специалист расскажет о самых перспективных категориях товаров на локальном маркетплейсе и вариантах логистики.