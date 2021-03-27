В Новороссийске спасли кошку, которая застряла на потолке дома

Краснодарский край

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В Новороссийске 27 марта спасли кошку, которая застряла на потолке дома между гипсокартоном и бетонным перекрытием

Жительница дома на улице Родниковой обратилась в МКУ «Служба спасения» и сообщила, что кошка сфинкс залезла на потолок между гипсокартоном и бетонным перекрытием, не может выбраться и жалобно мяукает.

Спасатели приехали на место происшествия, простучали гипсокартон. С помощью слесарных инструментов они проделали дырку в потолке и обнаружили кошку.

Так как животное уже не подавало признаков жизни, им пришлось проводить реанимационные действия. Сфинкса удалось спасти, сообщил в своем инстаграме 27 марта службы Алексей Одеров.

Юга.ру регулярно пишут о случаях спасения животных. Так, в феврале специалисты отряда «Кубань-СПАС» в Мостовском районе спасли собаку, которая провела на острове посреди реки неделю. В марте в Новороссийске вытащили из люка упавшего туда пса, а в Анапе спасли кота, который застрял в колючей проволоке изолятора.

Животные Новороссийск Спасение

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В Новороссийске спасли кошку, которая застряла на потолке дома
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