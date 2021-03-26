Лидера кубанского отделения «Граждан СССР» осудили на 3,5 года за экстремистское видео в соцсетях
Ленинский суд Краснодара вынес приговор лидеру кубанского отделения движения «Граждане СССР» Марине Мелиховой
В апреле 2020 года на Мелихову завели уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК (Призыв к экстремизму в интернете). Поводом для этого стало видео «9 мая 2020 может настать конец путинскому режиму! Это зависит только от нас!». В нем она призывала людей выходить на площади и выступать против рабства и эксплуатации человека человеком. В УФСБ России по Краснодарскому краю сочли, что в ролике содержатся призывы к насильственному изменению основ конституционного строя.
Ленинский районный суд Краснодара приговорил Марину Мелихову к трем годам и шести месяцам колонии-поселения. Об этом 25 марта «Медиазоне» сообщил адвокат осужденной Александр Лазурак.
Ранее лидер кубанских «Граждан СССР» уже попадала под суд. В апреле прошлого года ее признали виновной по ч. 8. ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации митинга) и приговорил к 150 часам обязательных работ за то, что она опубликовала во «ВКонтакте» пост с призывом возложить цветы к памятнику Ленину.
«Граждане СССР» не раз становились фигурантами уголовных дел. Так, в прошлом году двух сторонников движения арестовали по делу о заказном убийстве главы религиозной общины. До этого «гражданку СССР» суд отправил на принудительное лечение в психбольницу.