Лидера кубанского отделения «Граждан СССР» осудили на 3,5 года за экстремистское видео в соцсетях

В апреле 2020 года на Мелихову завели уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК (Призыв к экстремизму в интернете). Поводом для этого стало видео «9 мая 2020 может настать конец путинскому режиму! Это зависит только от нас!». В нем она призывала людей выходить на площади и выступать против рабства и эксплуатации человека человеком. В УФСБ России по Краснодарскому краю сочли, что в ролике содержатся призывы к насильственному изменению основ конституционного строя.

Ленинский районный суд Краснодара приговорил Марину Мелихову к трем годам и шести месяцам колонии-поселения. Об этом 25 марта «Медиазоне» сообщил адвокат осужденной Александр Лазурак.