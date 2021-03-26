«Курорт Красная Поляна» разработал инновационную систему прогнозирования лавин

В конце марта «Курорта Красная Поляна» представил автоматизированную систему отслеживания лавин в горах

Ранее информацию для прогнозирования лавин получали с метеостанций и на основе наблюдений и тестирования снежного покрова, которым занимались сотрудники противолавинной службы. Недостаток такого способа состоит в том, что в горах нет необходимого количества метеовышек, а осмотр покрова вручную занимает много времени — а это отдаляет время открытия трасс. При этом установка новых метеостанций — это дорогостоящая процедура, отметили специалисты «Курорта Красная Поляна».

В пресс-службе «Курорта Красная Поляна» 25 марта рассказали, что с осени 2020 года на курорте начали исследовать новые технологии для улучшения точности прогнозов и для возможности оперативного открытия трасс. Сотрудник спасательных и лавинных служб «Курорта Красная Поляна» Максим Панков и команда Skyward предложили собственную методику прогнозирования лавин — программно-аппаратный комплекс Snowburst. Он состоит из метеостанции и ПО, которое автоматизирует процессы и позволяет накапливать данные, проводить анализ, строить отчеты и другое. Система может кастомизировать список отслеживаемых параметров, а мгновенные уведомления оповещают об изменении критических показателей по удобным каналам связи, например в телеграм-чате. Создание такого автоматизированного продукта позволило расширить зону наблюдения в горах.

Команда сопровождения Skyward взяла на себя техническое обслуживание, разработку нового функционала и поддержку в эксплуатации. Найти подробную информацию о технической стороне решения можно здесь.