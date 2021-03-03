На «Курорте Красная Поляна» открыли арт-объект #SERNA

Идея об установке нового паблик-арта в виде серны появилась у Цатуряна во время посещения «Курорта Красная Поляна». По его словам, впервые он увидел этих животных на панорамной площадке на высоте 2 тыс. метров. Серны отдыхали у подножия горного хребта несмотря на то, что находились всего в километре от канатной дороги.

Пятиметровая красная скульптура изображает живой символ «Курорта Красная Поляна» — кавказскую серну. Новая фигура стала продолжением серии надувных скульптур-гигантов художника Михаила Цатуряна и получила имя #SERNA. Своей новой работой автор высказался на экологическую тему: так он поддержал работу по сохранению дикой природы, которую на курорте проводят в рамках реализации стратегии устойчивого развития.

Дату открытия нового арт-объекта назначили на Всемирный день дикой природы, чтобы подчеркнуть важность бережного отношения к окружающей среде. По словам генерального директора курорта Андрея Круковского, скульптура кавказской серны — это напоминание об уязвимости дикой природы.

«На территории курорта постоянно проживают около 110 кавказских серн. Мы следим за их численностью и заботимся о благополучии. Создаем зоны покоя и проводим биотехнические мероприятия, занимаемся экологическим просвещением. Гости курорта могут понаблюдать за сернами в естественной среде обитания во время прогулок по многочисленным экотропам или с помощью бесплатных биноклей на панорамной площадке», — рассказал Круковский.

По мнению куратора проекта от девелопмент-платформы бюро Horovod Лидии Руссковой, новая интеграция паблик-арт-объекта на территорию курорта — возможность оригинальным способом через современное искусство привлечь внимание людей к важным темам и вдохновить их на получение знаний о природе.

На «Курорте Красная Поляна» #SERNA останется на весь год. Познакомиться поближе с серной и другими арт-объектами Цатуряна можно на Поляне 960, сообщили в пресс-службе курорта.