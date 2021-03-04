Feduk выступит на «Курорте Красная Поляна»

Спортивно-музыкальный фестиваль Happy Hour Camp 2021 пройдет в горах Сочи с 5 по 11 апреля и соберет райдеров со всей РФ. На протяжении кэмпа органичным и ярким продолжением катания станут апре-ски вечеринки и концерты с невероятным видом на горы. Музыкальным хедлайнером станет российский хип-хоп артист Feduk, выступление которого состоится 10 апреля на Поляне 960, на площади с росписью Покраса Лампаса.

На фестивале также выступят Nasty Stonem, Yourmirrro, Byeroofus, Makagonka, OG Mark, Vadim Bukharov и ПАПАФРЕШФЭШН, а также Mironov, Romsta и MC SND из группировки #AVG. Они сыграют на вечеринках в разных локациях курорта. Харизматичные Kito Jempere и Lovvlovver наполнят своей энергетикой одно из ключевых музыкальных событий кэмпа. В пресс-службе курорта рассказали, что лайнап содержит еще несколько громких имен, которые объявят ближе к фестивалю.