Feduk выступит на «Курорте Красная Поляна»
«Курорт Красная Поляна» объявил хэдлайнера музыкальной программы Happy Hour Camp
Спортивно-музыкальный фестиваль Happy Hour Camp 2021 пройдет в горах Сочи с 5 по 11 апреля и соберет райдеров со всей РФ. На протяжении кэмпа органичным и ярким продолжением катания станут апре-ски вечеринки и концерты с невероятным видом на горы. Музыкальным хедлайнером станет российский хип-хоп артист Feduk, выступление которого состоится 10 апреля на Поляне 960, на площади с росписью Покраса Лампаса.
На фестивале также выступят Nasty Stonem, Yourmirrro, Byeroofus, Makagonka, OG Mark, Vadim Bukharov и ПАПАФРЕШФЭШН, а также Mironov, Romsta и MC SND из группировки #AVG. Они сыграют на вечеринках в разных локациях курорта. Харизматичные Kito Jempere и Lovvlovver наполнят своей энергетикой одно из ключевых музыкальных событий кэмпа. В пресс-службе курорта рассказали, что лайнап содержит еще несколько громких имен, которые объявят ближе к фестивалю.
Музыкально-развлекательная программа Happy Hour Camp доступна обладателям карты участника, ее предпродажа по выгодной цене уже открыта и доступна до 3 апреля на сайте курорта.
Happy Hour Camp расположится сразу на нескольких площадках «Курорта Красная Поляна» — от Поляны 540 до горной долины Цирк-2 на высоте 2050 м. Участники кэмпа смогут поучаствовать в мастер-классах спортсменов и инструкторов, посетят лекции, кинопоказы и апре-ски и получат разные бонусы от партнеров лагеря. Главной особенностью кэмпа станет сноупарк на 30 тыс. кв. м, где будут продуманы зоны для лыжников и сноубордистов любого возраста и уровня.