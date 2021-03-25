«Россети Кубань» начали готовить оборудование к курортному сезону

Партнерский Краснодарский край

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Специалисты «Россети Кубань» планируют отремонтировать 11 высоковольтных линий электропередачи в Краснодарском крае

Чтобы подготовить оборудование к летнему пику нагрузок, специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» планируют капитально отремонтировать 11 высоковольтных линий электропередачи 35-110 кВ в Новороссийске, Анапе и Геленджике. На эти цели компания направил 10 млн рублей.

Эти высоковольные линии обеспечивают электричеством более 120 тыс. потребителей, 200 соцобъектов, санаториев и гостиниц, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края.

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Энергетики планируют установить на ЛЭП 131 комплект линейно-сцепной арматуры, а также заменить 2 тыс. 360 устаревших фарфоровых изоляторов на современные стеклянные. Кроме того, для защиты оборудования от грозовых перенапряжений, энергетики заменят и установят около 17 км грозозащитного троса, проведут тепловизионное обследование 11 высоковольтных ЛЭП протяженностью более 150 км.

Также рабочие займутся расчисткой от растительности 19 га трасс линий электропередачи, чтобы не допустить нарушений энергоснабжения из-за падения деревьев и веток на провода во время непогоды и сильного ветра.

«В летний период значительно возрастает энергопотребление, следовательно — и нагрузка на сеть. Ремонтные работы позволят подготовить энергооборудование к курортному сезону, а значит, электроснабжение жителей и гостей Черноморского побережья наступающим летом будет надежным», — заключил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха.

Как писали Юга.ру, в 2020 году «Россети Кубань» направила 70 млн рублей на ремонт ЛЭП на юго-западе региона.

Курорты и туризм Россети Кубань Черное море Энергетика

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