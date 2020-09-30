«Россети Кубань» направила 70 млн рублей на ремонт ЛЭП на юго-западе Кубани
Специалисты Юго-Западных электросетей повысили надежность электроснабжения в Новороссийске, Анапе, Геленджике и в Абинском и Крымском районах Краснодарского края
Энергетики Юго-Западного филиала компании отремонтировали воздушные линии электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью 700 км. Заменили 331 опору, 13,6 тыс. изоляторов и порядка 10 км грозозащитного троса. Также специалисты провели тепловизионное обследование 30 высоковольтных линий протяженностью 300 км.
Грозозащитный трос нужен для бесперебойности работы воздушных линий электропередачи в грозоопасный период. Новые изоляторы из закаленного стекла с повышенной механической прочностью устойчивы к перепадам температур и воздействию внешней среды, что предотвращает короткие замыкания.
«Ежегодно специалисты Юго-Западного филиала прикладывают максимум усилий для подготовки к осенне-зимнему периоду. Бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей — наша основная задача», — подчеркнул директор Юго-Западного филиала «Россети Кубань» Дмитрий Головаха.
Филиал обеспечивает электроэнергией Абинский и Крымский районы, Новороссийск и города-курорты Анапа, Геленджик. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 10 тыс. кв. км с населением более 500 тыс. человек. Юго-Западные электрические сети включают 77 трансформаторных подстанций напряжением 35-110 кВ и линии электропередачи общей протяженностью 5,5 тыс. км. Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях, которые отнесены к «особым» из-за гололедообразования и очень больших ветровых нагрузок.