В Сочи зацвело дерево шелковых лент, которое никогда не болеет

Цветущий экзот особенно популярен у садоводов за устойчивость к любым болезням растений, неприхотливость, обильное и продолжительное цветение. Растение практически не едят вредители.

Это вечнозеленый кустарник вырастает в среднем до 4 метров в высоту. Во время цветения ремнелепестник покрывается соцветиями нежно-белого или сливочного цвета, рассказали 24 марта в пресс-службе Сочинского национального парка.

«Цветы паукообразные, состоят из множества лепестков, похожих на ремешки или ленточки. Они собраны в пучки по три-шесть штук и настолько плотно цветут, что порой скрывают за собой листья, которые начинают пробиваться на свет лишь летом», — добавили в нацпарке.