В Сочи зацвело дерево шелковых лент, которое никогда не болеет
В Сочи в конце марта выпустил первые цветы экзотический ремнелепестник китайский — дерево шелковых лент
Цветущий экзот особенно популярен у садоводов за устойчивость к любым болезням растений, неприхотливость, обильное и продолжительное цветение. Растение практически не едят вредители.
Это вечнозеленый кустарник вырастает в среднем до 4 метров в высоту. Во время цветения ремнелепестник покрывается соцветиями нежно-белого или сливочного цвета, рассказали 24 марта в пресс-службе Сочинского национального парка.
«Цветы паукообразные, состоят из множества лепестков, похожих на ремешки или ленточки. Они собраны в пучки по три-шесть штук и настолько плотно цветут, что порой скрывают за собой листья, которые начинают пробиваться на свет лишь летом», — добавили в нацпарке.
Обильное цветение растения продолжается в марте-апреле. В течение теплого времени года также можно наблюдать одиночные распустившиеся цветки.
В сочинском парке «Дендрарий» произрастает один вид ремнелепестника и три его формы, в том числе и с красными листьями. Найти растения можно между вольером со страусами и японским садиком.
Ремнелепестник издревле изпользовался в китайской народной медицине. Экстракт листьев эффективен при диабете, туберкулезе и многих других заболеваниях. В Англии, куда дерево шелковых лент завезли в 1880 году, оно получило название китайский бахромчатый цветок.