В Адыгее в 2020 году изъяли из оборота 8 кг наркотиков

Так, по данным МВД Адыгеи, в 2020 году выявили 302 наркопреступления. В суд направили 221 уголовное дело, к уголовной ответственности привлекли 198 человек. Из незаконного оборота изъяли около 8 кг разных видов наркотиков.

В рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в республике выявили 24 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и 50 административных правонарушений. Для предупреждения наркомании среди несовершеннолетних в регионе провели более 1 тыс. профилактических и разъяснительных лекций с подростками.

Также на заседании сообщили, что республиканский наркодиспансер заключил соглашение с частными организациями, которые проводят реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотики без назначения врача. За год в Адыгее снизилось на 10% число жителей региона, стоящих на учете в наркодиспансере. К 1 января 2021 года этот показатель достиг 1 тыс. 141 человек, сообщили в пресс-службе администрации республики 24 марта.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что важно мотивировать наркозависимых проходить комплексный курс реабилитации.

«Успех реабилитации зависит в первую очередь от желания самих людей, больных наркоманией. Чтобы они поняли, насколько важным является лечение и дальнейшая социализация, с ними должны работать специалисты, особенно психологи», — заключил руководитель региона.

Ранее Юга.ру писали, что в середине марта в Адыгее обсудили развитие здравоохранения.