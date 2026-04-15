Первый англоязычный фильм Балагова рассказывает о подростке из черкесской общины Нью-Джерси. В картине снялись Моника Беллуччи и Райли Кио — внучка Элвиса Пресли

14 апреля стала известна программа 58-го «Двухнедельника режиссеров» — независимой параллельной секции 79-го Каннского кинофестиваля. Фильмом открытия станет «Варенье из бабочек» (Butterfly Jam) Кантемира Балагова — первая полнометражная работа режиссера на английском языке.

В центре сюжета — подросток черкесского происхождения из Нью-Джерси, который мечтает стать профессиональным рестлером, но вынужден работать в семейной закусочной. Ситуация обостряется после того, как рискованное решение отца приводит к серьезному конфликту. Главного героя сыграл дебютант Талха Акдоган из Казахстана. В фильме также снялись Барри Кеоган («Солтберн», «Банши Инишерина»), внучка Элвиса Пресли Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости»), Гарри Меллинг и Моника Беллуччи.

Съемки картины прошли в 2025 году во Франции. Одним из продюсеров выступил Александр Роднянский*. Сценарий Балагов написал совместно с писательницей Мариной Степновой.

Напомним, что Кантемир Балагов, выпускник кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, уже дважды добивался успеха на Лазурном берегу. В 2017 году его дебют «Теснота» получил приз ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд». В 2019-м «Дылда» была удостоена в той же программе приза за лучшую режиссуру и вновь получила награду ФИПРЕССИ.