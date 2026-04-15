Новый фильм Кантемира Балагова из Кабардино-Балкарии откроет «Двухнедельник режиссеров» в Каннах
Первый англоязычный фильм Балагова рассказывает о подростке из черкесской общины Нью-Джерси. В картине снялись Моника Беллуччи и Райли Кио — внучка Элвиса Пресли
14 апреля стала известна программа 58-го «Двухнедельника режиссеров» — независимой параллельной секции 79-го Каннского кинофестиваля. Фильмом открытия станет «Варенье из бабочек» (Butterfly Jam) Кантемира Балагова — первая полнометражная работа режиссера на английском языке.
В центре сюжета — подросток черкесского происхождения из Нью-Джерси, который мечтает стать профессиональным рестлером, но вынужден работать в семейной закусочной. Ситуация обостряется после того, как рискованное решение отца приводит к серьезному конфликту. Главного героя сыграл дебютант Талха Акдоган из Казахстана. В фильме также снялись Барри Кеоган («Солтберн», «Банши Инишерина»), внучка Элвиса Пресли Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости»), Гарри Меллинг и Моника Беллуччи.
Съемки картины прошли в 2025 году во Франции. Одним из продюсеров выступил Александр Роднянский*. Сценарий Балагов написал совместно с писательницей Мариной Степновой.
Напомним, что Кантемир Балагов, выпускник кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, уже дважды добивался успеха на Лазурном берегу. В 2017 году его дебют «Теснота» получил приз ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд». В 2019-м «Дылда» была удостоена в той же программе приза за лучшую режиссуру и вновь получила награду ФИПРЕССИ.
Всего в программу «Двухнедельника режиссеров» вошли 19 полнометражных фильмов, среди которых три документальных и три анимационных. 79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая. В основном конкурсе этого года также участвует российский режиссер — Андрей Звягинцев представит драму «Минотавр».
* — Минюст РФ признал Александра Роднянского иноагентом.