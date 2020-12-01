В Адыгее из-за коронавируса стали меньше тестировать на ВИЧ

Адыгея

Распечатать

В Адыгее в 2020 году увеличилось число умерших ВИЧ-инфицированных, а показатель заболеваемости ВИЧ за полгода снизился в два раза

В первом полугодии 2020 года было протестировано на ВИЧ-инфекцию 37 тыс. 436 жителей республики, за аналогичный период 2019 года — 61 тыс. 973 человека, сообщили в минздраве Адыгеи.

«Снижение показателя заболевания ВИЧ-инфекцией в 2020 году, предположительно, связано с сокращением объема исследований на ВИЧ и снижением обращаемости пациентов в медицинские организации первичного звена здравоохранения республики в период противоэпидемических мероприятий по коронавирусу», — объяснили в Адыгейском республиканском центре профилактики и борьбы со СПИД.

Читайте также:

К концу первого полугодия этого года в республике проживало 846 ВИЧ-инфицированных больных, антиретровирусную терапию получали 511 человек. Умерло по разным причинам 18 ВИЧ-положительных больных, за аналогичный период 2019-го — 15 человек. А всего в прошлом году в регионе скончался 21 инфицированный.

«Благодаря расширению доступа к антиретровирусной терапии, жизнь ВИЧ-позитивных людей стала более продолжительной и более здоровой. Кроме того, по наблюдениям медиков, получены подтверждения того, что антиретровирусная терапия предотвращает дальнейшую передачу ВИЧ», — рассказали в минздраве Адыгеи. 

Консультации по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции можно получить в Адыгейском республиканском центре профилактики и борьбы со СПИД по телефону 8 (8772) 52-32-86 в рабочие дни с 8:00 до 15:00. 

ВИЧ Здравоохранение Коронавирус Медицина

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре начали устанавливать главную ёлку. Ранее мэрия купила два дерева с украшениями за 11,3 млн рублей
Порт и зерновые терминалы в Новороссийске оштрафовали на 6,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
Прирост зараженных COVID-19 в Адыгее впервые достиг 100 человек за сутки
В Адыгее стартовал фестиваль молодых дизайнеров «Этномода»
Подрядчик похитил 5 млн рублей, выделенных на строительство СИЗО в Белореченске
Под Новороссийском медики более 30 минут откачивали пострадавшего в ДТП, но он погиб

Лента новостей

Сдаем на права по-новому в 2021 году. Что изменится?

«Люди стали больше ценить то, что у них есть»

Психиатр рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на россиян

Партнерский

«Нужно болеть своим делом и заниматься им не ради денег»

Интервью с директором группы компаний «Медика» Артемом Савостиным

Реклама на портале