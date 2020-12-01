В Адыгее из-за коронавируса стали меньше тестировать на ВИЧ
В Адыгее в 2020 году увеличилось число умерших ВИЧ-инфицированных, а показатель заболеваемости ВИЧ за полгода снизился в два раза
В первом полугодии 2020 года было протестировано на ВИЧ-инфекцию 37 тыс. 436 жителей республики, за аналогичный период 2019 года — 61 тыс. 973 человека, сообщили в минздраве Адыгеи.
«Снижение показателя заболевания ВИЧ-инфекцией в 2020 году, предположительно, связано с сокращением объема исследований на ВИЧ и снижением обращаемости пациентов в медицинские организации первичного звена здравоохранения республики в период противоэпидемических мероприятий по коронавирусу», — объяснили в Адыгейском республиканском центре профилактики и борьбы со СПИД.
К концу первого полугодия этого года в республике проживало 846 ВИЧ-инфицированных больных, антиретровирусную терапию получали 511 человек. Умерло по разным причинам 18 ВИЧ-положительных больных, за аналогичный период 2019-го — 15 человек. А всего в прошлом году в регионе скончался 21 инфицированный.
«Благодаря расширению доступа к антиретровирусной терапии, жизнь ВИЧ-позитивных людей стала более продолжительной и более здоровой. Кроме того, по наблюдениям медиков, получены подтверждения того, что антиретровирусная терапия предотвращает дальнейшую передачу ВИЧ», — рассказали в минздраве Адыгеи.
Консультации по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции можно получить в Адыгейском республиканском центре профилактики и борьбы со СПИД по телефону 8 (8772) 52-32-86 в рабочие дни с 8:00 до 15:00.
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