В Адыгее из-за коронавируса стали меньше тестировать на ВИЧ

В Адыгее в 2020 году увеличилось число умерших ВИЧ-инфицированных, а показатель заболеваемости ВИЧ за полгода снизился в два раза

В первом полугодии 2020 года было протестировано на ВИЧ-инфекцию 37 тыс. 436 жителей республики, за аналогичный период 2019 года — 61 тыс. 973 человека, сообщили в минздраве Адыгеи. «Снижение показателя заболевания ВИЧ-инфекцией в 2020 году, предположительно, связано с сокращением объема исследований на ВИЧ и снижением обращаемости пациентов в медицинские организации первичного звена здравоохранения республики в период противоэпидемических мероприятий по коронавирусу», — объяснили в Адыгейском республиканском центре профилактики и борьбы со СПИД.