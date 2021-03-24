Кубанский военкомат обязали повысить пенсию дочери летчика, погибшего при крушении вертолета

Напомним, в декабре 2019 года на Кубани разбился вертолет Ми-28 Минобороны РФ. Крушение произошло возле аэродрома Кореновска во время тренировочного полета в темноте. Погибли два офицера, а следком возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним). Возможными версиями падения называли ошибку в пилотировании, техническую неисправность или плохие метеоусловия.

Дочь одного из погибших летчиков — Мария Кушниренко обратилась в суд с жалобой на то, что Военный комиссариат Краснодарского края отказал ей в повышении пенсии на 32%. На надбавку она имеет законное право, так как ее отец — Руслан Кушниренко, ветеран боевых действий, воевал в Чечне и Сирии.

Суд удовлетворил иск дочери погибшего и обязал военкомат назначить пенсию в повешенном размере, а также выплатить накопившуюся задолженность. Об этом 24 марта сообщили в фонде «Право матери».

Юга.ру уже рассказывали о случаях, когда семьям погибших военных приходилось добиваться выплат. В 2017 году семья летчика, который погиб в Сирии, добилась компенсации через суд. Однако выигрывать дела удается не всем. Так, в 2019 году суд отказал в компенсации вдове военного, погибшего в Сирии.