В Краснодаре бывшему спецназовцу отказали в компенсации за ранение при авиаударе в Дагестане

Суд в Краснодаре отказал бывшему офицеру спецназа Олегу Лысых в компенсации за ранение, которое он получил в 1999 году в Дагестане при авиаударе

Инцидент с «дружественным огнем» стал предметом уголовного расследования. По делу проходили генералы Виктор Казанцев и Николай Черкашенко, а также пилоты Александр Склянкин и Александр Лобков. Однако причастность к «дружественному огню» Казанцева не установили. Черкашенко в 2000 году признали виновным в том, что из-за халатности он не обеспечил спецназ рабочими рациями и допустил ситуацию, при которой авиация открыла огонь по своим офицерам. Однако через несколько дней после решения суда он попал под амнистию, которую объявила Госдума к 55-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пилотов также амнистировали.

Инцидент с «дружественным огнем» в Дагестане. В сентябре 1999 года при штурме высоты под названием «Телевышка» в Новолакском районе Дагестана отряд спецназа попал под «дружественный огонь» федеральных сил — ракетно-бомбовый удар штурмовиков Су-25. Затем отряд обстреляли вертолеты Ми-24. В результате погибли 33 человека, 76 человек получили ранения, в том числе и офицер спецназа внутренних войск МВД Олег Лысых.

Судебное разбирательство Олега Лысых. Сразу после боя, в 1999 году, командование провело административное расследование. Эксперты заявили, что офицер пострадал от мины, выпущенной от боевиков, пишет «Коммерсантъ».

Несмотря на травму, офицер проходил службу во внутренних войсках до 2013 года. В 2014-м Лысых признали инвалидом из-за военной травмы.

Бывший подполковник обратился в суд и потребовал назначить ему ежемесячную выплату в 98,6 тыс. рублей за утраченную трудоспособность и еще 1 млн рублей за моральный ущерб.

Адвокат Наталья Панова, представляющая интересы Лысых, пояснила, что суд в 2016 году уже принимал решение в пользу офицера. Но ответчики подали кассацию и суд удовлетворил ее. В 2019 году коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда подтвердила законность решения о том, что Лысых не имеет права на компенсацию.

«Заключение административного расследования было составлено заинтересованными лицами еще до того, как следствие занялось изучением обстоятельств обстрела федеральных войск собственной авиацией, целью расследования было скрыть виновные действия военного руководства при проведении спецоперации», — сказала Панова.

По ее мнению, первоначальное расследование можно было считать предварительным. Суд не стал оценивать материалы уголовного дела.