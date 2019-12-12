На Кубани разбился вертолет силовиков. Вероятно, из-за тумана

Вертолет Ми-8 одной из силовых структур пропал в Краснодарском крае вечером 11 декабря, позже его нашли разбившимся

Вертолет вылетел из Кореновска, вскоре с ним пропала связь, он исчез с радаров. Позднее его обнаружили в двух километрах от кореновского аэродрома — у станицы Платнировской, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника, на борту находились два члена экипажа, оба они погибли. Пассажиров не было.

Предварительной причиной катастрофы считают сильный туман в районе аэродрома.

ТАСС пишет, что вертолет был военным.