Стали известны возможные причины падения вертолета на Кубани и имена погибших пилотов

Специалисты 12 декабря назвали несколько возможных причин крушения военного вертолета в Краснодарском крае, а также имена погибших пилотов

Военный вертолет Ми-28Н разбился накануне около 23:00 возле аэродрома Кореновска, где расположена военная часть. По данным следственного комитета, судно выполняло тренировочный полет в темноте во время тумана и пропало с радара. Позже вертолет нашли разрушенным, два члена экипажа погибли. Эту информацию подтвердили в Минобороны России, а СК возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Погибшими оказались два офицера, которые в момент крушения находились кабине вертолета, — командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Утром 12 декабря специалисты нашли на месте крушения два черных ящика, которые находятся в нормальном техническом состоянии. Прибор регистрации и параметров полета и бортовой речевой самописец отправят в Москву, где их расшифруют в НИИ Минобороны в Люберцах.

Специалисты назвали возможными версиями падения ошибку в пилотировании, техническую неисправность или плохие метеоусловия. Кроме того, источник в экстренных службах рассказал «Коммерсанту», что вертолет мог зацепиться винтами о землю.