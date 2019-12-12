Следком возбудил уголовное дело после крушения военного вертолета на Кубани

Следственный комитет России 12 декабря возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, при котором погибли два человека

Ударный вертолет Ми-28 разбился 11 декабря примерно в 23:00 возле аэродрома Кореновска. Судно выполняло тренировочный полет в темноте во время тумана. Два члена экипажа погибли. Эту информацию подтвердили в Минобороны России.

Утром 12 декабря Главное военное следственное управление СК России заявило о возбуждении уголовного дела по ст. 351 УК РФ (Нарушение правил полетов или подготовки к ним). По данным ведомства, сообщение о крушении вертолета Ми-28 поступило из войсковой части № 35666 [Расположена в Кореновске — Юга.ру].

Предварительно, накануне воздушное судно пропало с экрана радиолокационной станции во время учебно-тренировочного полета. Спустя некоторое время вертолет нашли разрушенным возле аэродрома Кореновска. Оперативно-следственная группа изъяла документы, регламентирующие полет судна, а также показания средств объективного контроля. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГВСУ СК РФ.