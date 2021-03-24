Минздрав Кубани ответил на обвинения «Альянса врачей» о разваливающейся машине скорой помощи

Фельдшер из Тбилисской ЦРБ пожаловалась в «Альянс врачей» на поломанную машину скорой помощи. Минздрав Кубани 24 марта прокомментировал ситуацию порталу Юга.ру

Что случилось? 19 марта в инстаграме Альянса врачей (организация, которая признана иноагентом на территории РФ) появился пост о том, что в Тбилисской ЦРБ разваливаются машины скорой помощи. В публикации говорилось о том, что 14 марта фельдшер скорой Татьяна Дубенко во время своего дежурства пожаловалась заведующему гаражом, что на машине скорой не работают спецсигналы и она не разгоняется выше 60 км/ч. Заведующий ответил, что других машин нет. При этом ранее сообщалось, что новые автомобили поступили в больницу в конце декабря 2020 года. На этой машине бригаде пришлось везти в Армавир 64-летнего пациента с инфарктом, у которого по пути в больницу случился анафилактический шок. Больного доставили в медучреждение, в итоге он остался жив.

На обратном пути скорая поломалась, тогда водитель купил за свои деньги масло и пытался починить неотложку. Было холодно и бригада замерзла. При этом из больницы не направили помощь, хотя знали, что сотрудники БСП застряли в 102 км от базы. В итоге дорога до Тбилисской заняла пять часов. Как отреагировали на жалобу фельдшеров в ЦРБ? 22 марта в аккаунте «Альянса врачей» появилось продолжение истории. После прошлой публикации главврач Тбилисской ЦРБ вызвал на личный разговор бригаду врачей, которая оказалась в поломанной машине. Что было в той беседе — фельдшеры не решились рассказать. В посте говорилось, что в отношении врачей применили психологическое давление:

«Главврач устроил им допрос с пристрастием, да такой, что второй фельдшер не решается даже рассказать коллегам, о чем шла речь. Но мы знаем его методы психологического воздействия на сотрудников, требующих соблюдать ТК и обеспечить их безопасными условиями труда». Что сказали в минздраве Кубани по поводу проблемы с неотложкой? 23 марта портал Юга.ру обратился за комментарием в министерство здравоохранения Краснодарского края. 24 марта в ведомстве ответили, что в Тбилисской ЦРБ действительно есть машина, о которой писал «Альянс врачей». Однако, по данным минздрава, автомобиль полностью исправен. Поломка, которая произошла на вызове, была незначительной, но с линии машину сняли и отремонтировали. В минздраве добавили, что все машины в больнице исправны и регулярно проходят техосмотр, и прислали фото с автомобилями. А в рамках программы модернизации для Тбилисской ЦРБ в 2021 году закупят шесть новых машин.

В министерстве не предоставили ответ на просьбу Юга.ру прокомментировать информацию о допросе медперсонала и обвинении главврача ЦРБ в психологическом давлении.