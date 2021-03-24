В Сочи утром сошел оползень на дорогу и перекрыл движение

Рано утром 24 марта на Курортный проспект в Сочи из-за сильного ливня сошел оползень

Оползневые массы в виде грунта с деревьями и корнями сошли с прилегающего к трассе А147 склона на Курортный проспект, 120 в 4:28. Они перекрыли одну из двух полос дороги в сторону центра Сочи.

По предварительным оценкам, объем оползневых масс составил около 200 куб. метров, а с учетом вывала леса — до 300 куб. метров.

На место прибыли дорожники и спецтехника и начали ликвидировать последствия природного явления. На участке работают 22 рабочих и 8 единиц техники.

Сначала на проезжей части ввели реверсивное движение. Движение в обе стороны возобновилось в 7:30. Во время погрузки грунта и леса в самосвалы сотрудники ГИБДД регулируют дорожный поток, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».