В Сочи оползень сошел на семиэтажный самострой

Краснодарский край

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Вечером 23 марта в Сочи оползень сошел на жилой дом

Обвал почты произошел на улице Пластунской в районе дома № 194/14. О происшествии сначала сообщили местные жители в соцсетях, позже в мэрии Сочи рассказали подробности.

Сотрудники администрации Центрального района и специалисты сочинской «Службы спасения» выехали на место и обследовали здание и грунт. Во время инцидента никто не пострадал. Жильцам дома предложили временно разместиться в маневренном фонде, но они не захотели.

Семиэтажный дом на 38 квартир был построен в 2013 году. Здание является самостроем и ввелось в эксплуатацию по решению суда.

«Спасатели со всем необходимым оборудованием будут дежурить всю ночь и мониторить ситуацию. Как только позволит погода, начнется работа по устранению последствий и наведению порядка», — сообщили вечером 23 марта в пресс-службе администрации курорта.

Напомним, в середине февраля в Хостинском районе Сочи оползень сошел на дорогу на улице Ломоносовской, которая ведет к трем многоэтажным домам. Спустя три дня оползень сошел на 171-м км федеральной трассы Джубга — Сочи в районе Мамайского перевала. А 22 марта из-за оползня обрушился участок федеральной трассы А-147. Накануне на месте происшествия ввели режим ЧС.

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В Сочи оползень сошел на семиэтажный самострой
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