В Сочи оползень сошел на семиэтажный самострой

Обвал почты произошел на улице Пластунской в районе дома № 194/14. О происшествии сначала сообщили местные жители в соцсетях, позже в мэрии Сочи рассказали подробности.

Сотрудники администрации Центрального района и специалисты сочинской «Службы спасения» выехали на место и обследовали здание и грунт. Во время инцидента никто не пострадал. Жильцам дома предложили временно разместиться в маневренном фонде, но они не захотели.

Семиэтажный дом на 38 квартир был построен в 2013 году. Здание является самостроем и ввелось в эксплуатацию по решению суда.

«Спасатели со всем необходимым оборудованием будут дежурить всю ночь и мониторить ситуацию. Как только позволит погода, начнется работа по устранению последствий и наведению порядка», — сообщили вечером 23 марта в пресс-службе администрации курорта.