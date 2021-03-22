В Сочи из-за оползня обрушился участок трассы

Краснодарский край

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В Сочи 22 марта из-за оползня повредился участок федеральной дороги А-147

Оползень произошел утором 22 марта в районе поселка Уч-Дере Лазаревского района — местные водители выкладывали в соцсети видео и фото обвалившейся части дороги.

При этом в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» прокомментировали случившееся только в 16:44. На участке федеральной трассы, у которой нет альтернативного объезда, готовятся ввести режим объектового ЧС. Сейчас там организовали реверсивное движение и ограничили скорость до 20 км/ч.

Отметим, дорога находится на землях Сочинского национального парка. На месте активизации оползня работают специалисты дорожных и проектных организаций, дежурит спецтехника. В результате ЧП никто не пострадал.

Это уже третий сход оползня за последний месяц. В середине февраля в Хостинском районе Сочи оползень сошел на дорогу на улице Ломоносовской, которая ведет к трем многоэтажным домам. Спустя три дня оползень сошел на 171-м км федеральной трассы Джубга — Сочи в районе Мамайского перевала.

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