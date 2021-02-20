В Сочи ограничили движение на федеральной трассе из-за оползня

Ночью 20 февраля сошел оползень на одну из дорог в пригороде Сочи

Оползень сошел около 2:00 на 171 км федеральной трассы Джубга — Сочи, в районе Мамайского перевала. Отдел ГИБДД направил информацию о происшествии собственнику дороги и коммунальным службам. Мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале сообщил, что грунт сошел из-за переувлажнения почв. Разрушений и жертв нет, добавил он.

На месте сотрудники ГАИ ограничили движение по правой полосе. Сейчас ведутся работы по расчистке трассы, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Напомним, 17 февраля в Хостинском районе тоже сошел оползень и разрушил дорогу.