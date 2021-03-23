Кондратьев проинспектировал новые ЖК в Краснодаре и захотел наказать тех, кто согласовал проекты

Утром 23 марта глава региона вместе со своим первым заместителем Андреем Алексеенко, а также мэром Евгением Первышовым проинспектировал строительные площадки нескольких жилых комплексов в краевой столице. Во время посещения губернатор проверял наличие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Днем Кондратьев провел заседание общественного градостроительного совета, на котором обсудил проверку. Например, в ЖК «Сказка Град» на улице Мачуги плотность застройки превысили в 2,5 раза — проект предусматривает строительство девяти многоэтажек на 4,7 тыс. квартир. При этом в шаговой доступности нет ни одного социального объекта.

Главный архитектор края Илья Поздняков рассказал, что в ЖК «Дыхание» на улице Летчика Позднякова хотят построить 30 многоэтажных домов, сейчас 12 из них уже ввели в эксплуатацию. В комплексе будут жить около 15 тыс. человек, то есть плотность застройки превысили почти в 1,5 раза. По нормам, для такого ЖК необходимо 1 тыс. 360 мест в детсадах, однако сейчас есть только один на 250 мест. Также на территории нужна школа на 1 тыс. 550 мест, но ее планируют построить только к концу 2025 года.

На это Кондратьев ответил, что необходимо привлечь к ответственности представителей профильных ведомств, которые согласовывали проекты строительства подобных ЖК.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования МО Краснодар, расчетную плотность населения следует принимать не более чем 300 человек/га.