Кондратьев проинспектировал новые ЖК в Краснодаре и захотел наказать тех, кто согласовал проекты
Глава Кубани Вениамин Кондратьев 23 марта возмутился отсутствием инфраструктуры в строящихся ЖК Краснодара
Утром 23 марта глава региона вместе со своим первым заместителем Андреем Алексеенко, а также мэром Евгением Первышовым проинспектировал строительные площадки нескольких жилых комплексов в краевой столице. Во время посещения губернатор проверял наличие социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Днем Кондратьев провел заседание общественного градостроительного совета, на котором обсудил проверку. Например, в ЖК «Сказка Град» на улице Мачуги плотность застройки превысили в 2,5 раза — проект предусматривает строительство девяти многоэтажек на 4,7 тыс. квартир. При этом в шаговой доступности нет ни одного социального объекта.
Главный архитектор края Илья Поздняков рассказал, что в ЖК «Дыхание» на улице Летчика Позднякова хотят построить 30 многоэтажных домов, сейчас 12 из них уже ввели в эксплуатацию. В комплексе будут жить около 15 тыс. человек, то есть плотность застройки превысили почти в 1,5 раза. По нормам, для такого ЖК необходимо 1 тыс. 360 мест в детсадах, однако сейчас есть только один на 250 мест. Также на территории нужна школа на 1 тыс. 550 мест, но ее планируют построить только к концу 2025 года.
На это Кондратьев ответил, что необходимо привлечь к ответственности представителей профильных ведомств, которые согласовывали проекты строительства подобных ЖК.
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования МО Краснодар, расчетную плотность населения следует принимать не более чем 300 человек/га.
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Похожая ситуация и в ЖК «Любимово» на пересечении улиц Кирилла Россинского и Командорской. По проекту в комплексе построят 21 дом на 19,5 тыс. квартир — то есть плотность превысит норматив в 1,6 раза. Застройщик планирует возвести школу на 1 тыс. 750 мест и детсад на 1 тыс. мест.
По словам Кондратьева, для такой плотности необходимо 3 школы и 10 детсадов. Он поручил Позднякову разработать единую концепцию комплексной жилой застройки региона. Ее правила будут распространяться и на Краснодар. В документе пропишут нормативы к соцобъектам, парковкам и детским площадкам. Ни один проект планировки не должен быть согласован, если не соответствует этой концепции, уточнил глава региона.
«Такие современные микрорайоны, но не обеспеченные социальными объектами, парковками, зелеными зонами Краснодару не нужны. Это только видимость комплексного освоения территорий. По этой части города через месяц нужно полное понимание по обеспеченности школами и детсадами», — заявил губернатор.
При этом главе региона понравился жилой комплекс «Родные просторы» в поселке Знаменском. Там планируют построить 29 домов, в которых будут жить 12,5 тыс. человек — то есть плотность застройки находится в допустимых пределах. В проекте есть планы по созданию школы на 1 тыс. 550 мест, трех детсадов на 880 мест, а также поликлиники. Строительство школы уже началось, а один детсад на 250 мест уже почти готов. Кроме того, на территории хотят обустроить парк площадью около 32 га.