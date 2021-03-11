В краснодарском ЖК «Дыхание» начнут строить школу на 1550 мест

В первой половине 2021 года ССК планирует начать возведение школы в районе улицы Дорожной в поселке Индустриальном

Участок под образовательное учреждение рядом с жилым комплексом «Дыхание» застройщик передал муниципалитету в 2019 году. Площадь территории — 2,7 га, к ней подвели сети водо-, тепло- и электроснабжения.

По словам гендиректора компании Александра Мелишева, сбор технических условий уже завершен, проведены инженерные изыскания, утвержден и согласован с администрацией Краснодара и департаментом образования города эскизный проект.