В краснодарском ЖК «Дыхание» начнут строить школу на 1550 мест
В первой половине 2021 года ССК планирует начать возведение школы в районе улицы Дорожной в поселке Индустриальном
Участок под образовательное учреждение рядом с жилым комплексом «Дыхание» застройщик передал муниципалитету в 2019 году. Площадь территории — 2,7 га, к ней подвели сети водо-, тепло- и электроснабжения.
По словам гендиректора компании Александра Мелишева, сбор технических условий уже завершен, проведены инженерные изыскания, утвержден и согласован с администрацией Краснодара и департаментом образования города эскизный проект.
Бездушные человейники или уютные поселки:
«Сейчас предстоит выход на госэкспертизу, после чего мы обратимся в муниципалитет за разрешением на строительство. Это будет большая школа с продуманной внутренней территорией, где дети смогут активно проводить время на свежем воздухе», — отметил Мелишев.
Он уточнил, что строительные работы планируют завершить в 2023 году. В ЖК «Дыхание» на участке в 0,9 га также построят детсад. Его проект находится на заключительном этапе подготовки.