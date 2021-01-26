СК завел уголовное дело после гибели двух человек при обрушении подъемного крана в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 26 января продолжается расследование причин обрушения башенного крана

Происшествие случилось вечером 25 января на строительном объекте. По предварительным данным, в 1-м Лиговском проезде (район Ближнего Западного обхода) разрушилась одна из секций башенного крана, из-за этого он упал. Скончались 54-летняя крановщица и 68-летний директор субподрядной организации, который в этот момент находился на объекте. Судя по видео из телеграм-канала «ЧП Краснодар» (Осторожно! Контент может шокировать), кран переломился надвое.

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В следственном комитете завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Сейчас изымают строительную, проектную и иную документацию по крану. Устанавливается порядок соблюдения правил безопасности, сообщили 26 января в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Отметим, что в 1-м Лиговском проезде идет строительство ЖК «Ракурс» от компании ССК.

Краснодар Происшествия Следственный комитет смерть

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