Происшествие случилось вечером 25 января на строительном объекте. По предварительным данным, в 1-м Лиговском проезде (район Ближнего Западного обхода) разрушилась одна из секций башенного крана, из-за этого он упал . Скончались 54-летняя крановщица и 68-летний директор субподрядной организации, который в этот момент находился на объекте. Судя по видео из телеграм-канала «ЧП Краснодар» (Осторожно! Контент может шокировать), кран переломился надвое.

В следственном комитете завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Сейчас изымают строительную, проектную и иную документацию по крану. Устанавливается порядок соблюдения правил безопасности, сообщили 26 января в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Отметим, что в 1-м Лиговском проезде идет строительство ЖК «Ракурс» от компании ССК.