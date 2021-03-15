На Кубани на стройке рухнул подъемник с рабочими
14 марта стало известно, что в Туапсе подъемник с рабочими рухнул на землю, пострадали два человека
На строительной площадке на улице Свободы в Туапсе 13 марта оборвался трос фасадного подъемника. В этот момент в нем было двое рабочих, которые поднимались на четвертый этаж.
Они оба серьезно пострадали, один находится в отделении травматологии, второй — в реанимации, сообщил интернет-порталу «Россия. Кубань» источник в экстренных службах.
Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка.
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