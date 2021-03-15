На Кубани на стройке рухнул подъемник с рабочими

Краснодарский край

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14 марта стало известно, что в Туапсе подъемник с рабочими рухнул на землю, пострадали два человека

На строительной площадке на улице Свободы в Туапсе 13 марта оборвался трос фасадного подъемника. В этот момент в нем было двое рабочих, которые поднимались на четвертый этаж.

Они оба серьезно пострадали, один находится в отделении травматологии, второй — в реанимации, сообщил интернет-порталу «Россия. Кубань» источник в экстренных службах.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, 25 января в Краснодаре при строительстве ЖК упал башенный кран. Погибли два человека: 54-летняя крановщица и 68-летний директор субподрядной организации, который в этот момент находился на объекте. СК завел уголовное дело.

Происшествия Следственный комитет Строительство Туапсинский район

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