На Кубани на стройке рухнул подъемник с рабочими

14 марта стало известно, что в Туапсе подъемник с рабочими рухнул на землю, пострадали два человека

На строительной площадке на улице Свободы в Туапсе 13 марта оборвался трос фасадного подъемника. В этот момент в нем было двое рабочих, которые поднимались на четвертый этаж.

Они оба серьезно пострадали, один находится в отделении травматологии, второй — в реанимации, сообщил интернет-порталу «Россия. Кубань» источник в экстренных службах.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю, по данному факту проводится доследственная проверка.