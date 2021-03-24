В краснодарском частном музыкальном театре представят мюзикл «Обратная сторона мечты»

В Краснодаре музыкальный театр «Мюзик-холл» в начале апреля покажет премьеру мюзикла «Обратная сторона мечты»

Создание постановки стало возможным благодаря премии, которую ее режиссер Владимир Покуль и актриса Мария Бережная получили на краевом молодежном конкурсе социально значимых проектов.

Действие происходит зимой в канун Рождества в маленьком городке. В центре сюжета — две сестры с разными ценностями и жизненными ориентирами. Героиням выпадает возможность осуществить одно заветное желание.

Премьерные показы мюзикла состоятся 3 и 4 апреля в 18:00. Стоимость билетов — от 600 до 1200 рублей. Приобрести их можно на сайте «Мюзик-холла». Первый в краснодарском крае частный музыкальный театр находится на улице Селезнева 191/2. Возрастное ограничение — 12+.