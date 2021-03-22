В Сочи сноубордистка провалилась под снег

Девушка рассказала подробности случившегося на своей странице в инстаграме — она провалилась в метре от трассы, когда выезжала из леса. Она отметила, что ехала не по ручью и к следам, ведущим на трассу. В какой-то момент туристка ушла под снег сразу по пояс, а когда попыталась выбраться, то провалилась еще сильнее.

«Было дико страшно, так как снег падал и, казалось, засыпает полностью! Кричала, но, как выяснилось потом, этого не было слышно. Когда перестала проваливаться и увидела небо, немного отпустило, но до конца не было ясно, можно ли провалиться дальше! Боялась пошевелиться...», — поделилась девушка.

Туристке повезло, что всё случилось на глазах у других райдеров. Они кинули ей щуп, с помощью которого она выяснила, что под ней снег закончился, а значит дальше провалиться нельзя. Девушку откопали и помогли выбраться. После произошедшего она напомнила, что нельзя одному выезжать с трасс, а также посоветовала добавить в рюкзак веревку.