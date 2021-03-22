В Сочи сноубордистка провалилась под снег

Краснодарский край

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В Сочи сноубордистка провалилась под снег на 2,5 метра, когда каталась вне трасс

Девушка рассказала подробности случившегося на своей странице в инстаграме — она провалилась в метре от трассы, когда выезжала из леса. Она отметила, что ехала не по ручью и к следам, ведущим на трассу. В какой-то момент туристка ушла под снег сразу по пояс, а когда попыталась выбраться, то провалилась еще сильнее.

«Было дико страшно, так как снег падал и, казалось, засыпает полностью! Кричала, но, как выяснилось потом, этого не было слышно. Когда перестала проваливаться и увидела небо, немного отпустило, но до конца не было ясно, можно ли провалиться дальше! Боялась пошевелиться...», — поделилась девушка.

Туристке повезло, что всё случилось на глазах у других райдеров. Они кинули ей щуп, с помощью которого она выяснила, что под ней снег закончился, а значит дальше провалиться нельзя. Девушку откопали и помогли выбраться. После произошедшего она напомнила, что нельзя одному выезжать с трасс, а также посоветовала добавить в рюкзак веревку.

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Напомним, Это не первый случай в горнолыжном сезоне 2021 года, когда райдеры катались вне трасс и попадали в неприятные ситуации. Например, в конце января в Сочи 13-летний подросток из Тульской области помог найти сноубордиста, который провалился под снег. Позже подростка наградили. В феврале сноубордисты откопали туриста, который выехал за пределы оборудованных трасс. Он улетел в снежный кювет глубиной около трех метров.

22 февраля инструктор по сноуборду рассказал о спасении райдера, улетевшего в глубокую яму, на дне которой оказался ручей. Лыжник сломал обе руки и ногу.

Как писали Юга.ру, на курорте сформировали рабочую группу, которая прорабатывает вопрос внесения изменений в КоАП РФ в части законодательного регулирования катания вне сертифицированных трасс и специальных зон для фрирайда.

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