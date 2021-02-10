Школьника из Тульской области наградили за спасение сноубордиста в Сочи

Напомним, что в горах Сочи на одном из курортов спасли райдера, который катался за пределами оборудованных трасс. Инцидент произошел в конце января, но известно о нем стало только 5 февраля.

На видео, снятом очевидцем, видно, как сноубордиста, который провалился глубоко под снег, откапывают два человека. Ими оказались отец и сын, Сергей и Иван Зимины, которые проживают в Тульской области. Мальчик катался с отцом на Красной Поляне и заметил яркие оранжевые перчатки в снегу. Вместе им удалось спасти райдера.