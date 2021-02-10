Школьника из Тульской области наградили за спасение сноубордиста в Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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В администрации Тульской области наградили 13-летнего Ивана Зимина за спасение сноубордиста на Красной Поляне

Напомним, что в горах Сочи на одном из курортов спасли райдера, который катался за пределами оборудованных трасс. Инцидент произошел в конце января, но известно о нем стало только 5 февраля.

На видео, снятом очевидцем, видно, как сноубордиста, который провалился глубоко под снег, откапывают два человека. Ими оказались отец и сын, Сергей и Иван Зимины, которые проживают в Тульской области. Мальчик катался с отцом на Красной Поляне и заметил яркие оранжевые перчатки в снегу. Вместе им удалось спасти райдера.

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Когда Зимины вернулись из Сочи в родную Тулу, их пригласили на прием к губернатору Алексею Дюмину. Губернатор поблагодарил мальчика за спасение сноубордиста, подарил компьютер и вручил свой берет командира Сил специальных операций РФ как символ мужества, героизма и отваги.

«Иван, спасибо тебе, ты настоящий мужик!» — сказал глава региона.

В пресс-службе областной администрации рассказали, что Иван Зимин учится в седьмом классе одной из тульских школ. В будущем он планирует пойти по стопам отца — стать профессиональным военным.

Дети Красная Поляна Награды Сноубординг Сочи

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