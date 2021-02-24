В Сочи лыжник провалился в 8-метровую яму с водой
На одном из курортов Красной Поляны спасли лыжника, который упал в яму
22 февраля инструктор по сноуборду рассказал в своем инстаграме о спасении райдера, который улетел в глубокую яму, на дне которой оказался ручей. Лыжник сломал обе руки и ногу.
«Зона этого горного Цирка выглядит безопасной и большинство не подготовленных людей едут туда "раздавить пухлого", не осознавая, какому риску они себя подвергают — некоторые маршруты заканчиваются скалой или водопадом высотой 5-15 метров, — отметил прорайдер. — Здесь периодически сходят лавины, способные снести деревянный дом».
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Это не первый случай в горнолыжном сезоне 2021 года, когда райдеры катались вне трасс, рискуя жизнью, и попадали в неприятные ситуации. В горах Сочи 18 февраля сноубордисты откопали туриста, который катался за пределами оборудованных трасс. Он улетел в снежный кювет глубиной около трех метров. А в конце января в Сочи 13-летний подросток из Тульской области помог найти сноубордиста, который провалился под снег. Позже подростка наградил губернатор области.
Тем временем, борьба с «незаконным» катанием в горах Сочи выходит на новый уровень. На курорте сформировали рабочую группу, которая прорабатывает вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ в части законодательного регулирования катания вне сертифицированных трасс и специальных зон для фрирайда.