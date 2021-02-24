В Сочи лыжник провалился в 8-метровую яму с водой

На одном из курортов Красной Поляны спасли лыжника, который упал в яму

22 февраля инструктор по сноуборду рассказал в своем инстаграме о спасении райдера, который улетел в глубокую яму, на дне которой оказался ручей. Лыжник сломал обе руки и ногу.

«Зона этого горного Цирка выглядит безопасной и большинство не подготовленных людей едут туда "раздавить пухлого", не осознавая, какому риску они себя подвергают — некоторые маршруты заканчиваются скалой или водопадом высотой 5-15 метров, — отметил прорайдер. — Здесь периодически сходят лавины, способные снести деревянный дом».