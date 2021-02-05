В Сочи ребенок помог найти сноубордиста, который провалился под снег

В горах Сочи на одном из курортов Красной Поляны спасли райдера, который катался за пределами оборудованных трасс

Инцидент произошел в конце января, но известно о нем стало только 5 февраля. Очевидец выложил на ютуб видео, на котором человека откапывают из снега. Сноубордист провалился глубоко под снег вне трассы. Мальчик, который катался с отцом, заметил яркие оранжевые перчатки. Вместе они откопали райдера.

В пресс-службе мэрии Сочи обратили внимание, что борьба с «незаконным» катанием в горах выходит на новый уровень. На курорте сформировали рабочую группу, которая прорабатывает вопрос внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ в части законодательного регулирования катания вне сертифицированных трасс и специальных зон для фрирайда. Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению зимнего курортного сезона, сообщила представитель пресс-службы 5 февраля.

Ранее Юга.ру рассказывали об инциденте, который произошел прошлой зимой в Красной Поляне. Тогда лыжник решил пошутить и сбил с ног сноубордиста, а тот упал и сломал ключицу.