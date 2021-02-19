В Сочи сноубордист провалился в трехметровую снежную яму

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи в середине февраля на одном из курортов Красной Поляны сноубордист улетел в снежный кювет

В горах Сочи 18 февраля спасли райдера, который катался за пределами оборудованных трасс. Он улетел в глубокий снежный кювет глубиной около трех метров. Его откапали другие сноубордисты.

«На дне кювета протекает ручей, парень упал в эту яму, а сверху его завалило трехметровым слоем снега», — рассказали в соцсетях спасатели-добровольцы.

Как писали Юга.ру, в конце января в Сочи 13-летний Иван Зимин из Тульской области помог найти сноубордиста, который провалился под снег. Позже подростка наградил губернатор области.

Красная Поляна Погода Происшествия Сноубординг Сочи

Новости

В 2020 году в суды Кубани поступило более 48 тыс. дел о нарушении карантина
В Краснодаре в районе улицы Российской ограничат движение машин
В Сочи сноубордист провалился в трехметровую снежную яму
В Краснодаре перенесли ярмарки выходного дня
В Сочи второй день лежит снег. Подборка заснеженных пальм, пляжей и улиц из инстаграма
В Сочи во время шторма смыло в море женщину с собакой. Их начали искать спустя четыре дня

Лента новостей

Не только море и «дворец Путина»
Сегодня, 08:02
Не только море и «дворец Путина»
Что еще посмотреть в Геленджике
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Вчера, 18:31
Каким материалом утеплить дом, если он в зоне подтоплений?
Отвечаем в 5 карточках
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
17 февраля, 08:34
«Никогда не было такого ажиотажа вокруг наших услуг, как в пандемию»
Что такое автокинотеатр в Краснодаре

Реклама на портале