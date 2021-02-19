В Сочи сноубордист провалился в трехметровую снежную яму

В Сочи в середине февраля на одном из курортов Красной Поляны сноубордист улетел в снежный кювет

В горах Сочи 18 февраля спасли райдера, который катался за пределами оборудованных трасс. Он улетел в глубокий снежный кювет глубиной около трех метров. Его откапали другие сноубордисты.

«На дне кювета протекает ручей, парень упал в эту яму, а сверху его завалило трехметровым слоем снега», — рассказали в соцсетях спасатели-добровольцы.

Как писали Юга.ру, в конце января в Сочи 13-летний Иван Зимин из Тульской области помог найти сноубордиста, который провалился под снег. Позже подростка наградил губернатор области.