В Сочи сноубордист провалился в трехметровую снежную яму
В Сочи в середине февраля на одном из курортов Красной Поляны сноубордист улетел в снежный кювет
В горах Сочи 18 февраля спасли райдера, который катался за пределами оборудованных трасс. Он улетел в глубокий снежный кювет глубиной около трех метров. Его откапали другие сноубордисты.
«На дне кювета протекает ручей, парень упал в эту яму, а сверху его завалило трехметровым слоем снега», — рассказали в соцсетях спасатели-добровольцы.
Как писали Юга.ру, в конце января в Сочи 13-летний Иван Зимин из Тульской области помог найти сноубордиста, который провалился под снег. Позже подростка наградил губернатор области.
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