В Краснодаре в первый рабочий день недели будет ясно и до 13 °С

В Краснодарском крае 22 марта прогнозируется ясная и теплая погода

В Краснодаре в понедельник утром 22 марта столбики термометров показали 1 °С. По данным сервиса «Яндекс.Погода», это на 10 °С ниже климатической нормы. Ветер лёгкий — 1,7 м/с, с порывами до 2,8 м/c. Днем в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до 11-13 °С. Световой день закончится в 18:38.

В целом по краю 22 марта утром возможен туман, гололед, изморозь. Осадков не прогнозируется. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха днем 10-15 °С, на Азовском побережье прохладнее, — 7-12 °С.

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На Черноморском побережье днем 9-14 °С. Во второй половине дня обещают дожди. Ветер 6-11 м/с с усилением до 12-14 м/с. При этом к обеду на участке Анапа — Геленджик порывы ветра достигнут 17 м/с, сообщили в краснодарском гидрометцентре.