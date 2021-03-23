TVOЯ Pizza delivery начала работать в Краснодаре
Бренд TVOЯ Pizza delivery запущен в Краснодаре — во втором городе РФ после Москвы
Основатели бренда заявляют, что их пицца отличается от всех рецептур, привычных российскому потребителю.
По их мнению, большинство доставок пиццы делятся на два типа: одни копируют классические итальянские рецепты, другие делают пиццу «в русском стиле». TVOЯ Pizza delivery — амбициозный проект от TanukiFamily. Их команда намерена показать принципиально новый подход к пицце.
TVOЯ Pizza delivery делает акцент на авторском тесте и ярких сочетаниях вкусов в начинке. В меню есть бруклинская и римская пиццы. Бруклинская круглая пицца приготовлена из соевой, рисовой и пшеничной муки, с тонким центром и хрустящими бортами. Римская — прямоугольная и еще сложнее в приготовлении. Для нее изначально готовят бигу (опару), которая вызревает от 24 до 48 часов, в результате чего тесто получается хрустящим и тонким.
Яйцо пашот с гуакамоле и пицца c лососем и маскарпоне:
Еще одна особенность новой пиццы — светлое и темное тесто с чернилами каракатицы. Каждую из начинок можно выбрать в бруклинском или римском стиле на белом или черном тесте.
За собственную базу рецептур отвечают шеф-повара: в меню почти два десятка начинок, включая оригинальные авторские сочетания. Помимо классики («Шесть сыров», «Маргарита», «Ветчина и грибы», «Груша и горгонзола»), новая доставка предлагает пиццу с мортаделлой и карамелизированным луком, веганскую пиццу с артишоками, а также с креветками, лососем и трюфельным соусом.
«Цель — дать каждому то, что ему хочется»:
Все пиццы выпекаются в подовых печах из натурального камня. На камне тесто прогревается равномерно — это гарантирует хрустящую корочку. Такое тесто не теряет вкусовые качества даже через час после приготовления. А если пиццу разогреть на следующий день, она будет все такой же вкусной.
Заказ можно сделать через приложение TanukiFamily — оно доступно в Google Play и App Store. Программа автоматически определит зону и время доставки.
«TVOЯ Pizza delivery — это действительно необычная пицца: таких вкусов нет ни у кого, а более сотни вариантов сочетаний теста и начинки позволяют каждый раз пробовать что-то новое. Мы рады, что именно Краснодар стал вторым городом России, где мы будем доставлять принципиально новую пиццу», — сказал CMO TanukiFamily Станислав Колосков.