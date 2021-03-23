TVOЯ Pizza delivery начала работать в Краснодаре

Бренд TVOЯ Pizza delivery запущен в Краснодаре — во втором городе РФ после Москвы

Основатели бренда заявляют, что их пицца отличается от всех рецептур, привычных российскому потребителю. По их мнению, большинство доставок пиццы делятся на два типа: одни копируют классические итальянские рецепты, другие делают пиццу «в русском стиле». TVOЯ Pizza delivery — амбициозный проект от TanukiFamily. Их команда намерена показать принципиально новый подход к пицце. TVOЯ Pizza delivery делает акцент на авторском тесте и ярких сочетаниях вкусов в начинке. В меню есть бруклинская и римская пиццы. Бруклинская круглая пицца приготовлена из соевой, рисовой и пшеничной муки, с тонким центром и хрустящими бортами. Римская — прямоугольная и еще сложнее в приготовлении. Для нее изначально готовят бигу (опару), которая вызревает от 24 до 48 часов, в результате чего тесто получается хрустящим и тонким.

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Еще одна особенность новой пиццы — светлое и темное тесто с чернилами каракатицы. Каждую из начинок можно выбрать в бруклинском или римском стиле на белом или черном тесте. За собственную базу рецептур отвечают шеф-повара: в меню почти два десятка начинок, включая оригинальные авторские сочетания. Помимо классики («Шесть сыров», «Маргарита», «Ветчина и грибы», «Груша и горгонзола»), новая доставка предлагает пиццу с мортаделлой и карамелизированным луком, веганскую пиццу с артишоками, а также с креветками, лососем и трюфельным соусом.