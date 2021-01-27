На курорте «Роза Хутор» открылся ресторан «Simach в Поляне»

Новый ресторан в горах Сочи — совместный проект Дениса Симачева и Антона Пинского

«Simach в Поляне» открылся в самом центре курорта на площади Роза, в здании возле Ратуши. Проект занял два этажа: lounge-зона с танцполом на первом и ресторан на втором. Посидеть в баре можно на обоих уровнях. Созданием меню занималась команда шеф-поваров из Москвы и Санкт-Петербурга. За кухню здесь отвечают сразу три шефа: шеф-повар «Сыроварни» на Красном Октябре Павел Гроцкий, шеф-повар «Сыроварни» в Санкт-Петербурге Михаил Кучма и автор меню в Avocado Queen в Бодруме Стас Иванов. Их усилиями появилось меню из классических японских позиций, традиционной итальянской гастрономии и авторских блюд.

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Обязательный хит в меню — фирменная пицца Simach c лососем и маскарпоне за 850 рублей. Также интересны паста паппарделле с кроликом и шпинатом (750 рублей) и орзо с гребешками (790). Основным блюдом часто заказывают филе-миньон с картофельно-трюфельным пюре (1180) и рапан с сырным фондю с хрустящими овощами (850). В ресторане есть и special menu с тартаром из говядины с трюфельной солью и чипсами из корня сельдерея (850) и мильфеем со сметанным муссом (550). Не обошлось и без раздела RAW: суши, тартар-роллы, сашими и hand-роллы. «Simach в Поляне» предлагает и утреннее меню: яйцо пашот с гуакамоле (490), скрэмбл с трюфелем (720), бельгийские вафли с пюре из авокадо и креветкой на гриле (390) или французский омлет с крабом (1570).