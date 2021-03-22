Власти Краснодара перечислили районы города, где ожидается большой наплыв учеников в школах

Краснодарский край

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Власти Краснодара 22 марта обсудили подготовку к новому учебному году и ситуацию с заполненными городскими школами

На совещании в администрации Краснодара напомнили, что в этом году кампанию по приему школьников в первый класс из-за коронавируса перенесли с начала февраля на 1 апреля.

Директор городского департамента образования Алексей Некрасов сообщил, что в этом году в Краснодаре за парты сядут более 20 тыс. первоклассников (в прошлом году их было 19 тыс. 643). Общий прирост среди учащихся составит около 13 тыс. человек, а в целом учебный год начнется для 169 тыс. школьников.

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«Наплыв у нас достаточно большой: первоклашек в этом году будет ещё больше, чем в прошлом. Это здорово, когда такое количество детей. Сейчас самое главное — успевать со строительством социальных объектов, объёмы увеличены кратно», — отметил мэр города Евгений Первышов.

Глава гордумы Краснодара Вера Галушко поинтересовалась, в каких районах прогнозируют сильный перегруз школ. Некрасов ответил, что с такой ситуацией столкнутся жители микрорайонов с плотной застройкой или развивающихся районов города. В частности, большое количество школьников в классах ожидается в районе Западного обхода, в микрорайонах Гидростроителей, Восточно-Кругликовском, в районе станицы Старокорсунской и по улице Российской вплоть до Ростовского шоссе.

Глава департамента образования также напомнил, что по федеральному законодательству в первую очередь места в школах получат дети военнослужащих, полицейских и чиновников. Преимущество при приёме в начальную школу также имеют дети из одной семьи.

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Дети, зарегистрированные на территории, закреплённой за школой, до 30 июня также имеют приоритет при приёме. А с 6 июля и до момента заполнения мест в учреждение примут всех желающих. Завершить набор в первые классы планируют до 5 сентября.

Чтобы избежать очередей, родители школьников могут подать заявление онлайн: через сайт школы или приемную. Однако очное посещение для подачи пакета документов остается обязательным.

Напомним, во время выступления перед депутатами гордумы с ежегодным отчетом 12 марта Евгений Первышов пообещал за три года решить вопрос нехватки мест в школах и детсадах.

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