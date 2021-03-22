Власти Краснодара перечислили районы города, где ожидается большой наплыв учеников в школах

На совещании в администрации Краснодара напомнили, что в этом году кампанию по приему школьников в первый класс из-за коронавируса перенесли с начала февраля на 1 апреля.

Директор городского департамента образования Алексей Некрасов сообщил, что в этом году в Краснодаре за парты сядут более 20 тыс. первоклассников (в прошлом году их было 19 тыс. 643). Общий прирост среди учащихся составит около 13 тыс. человек, а в целом учебный год начнется для 169 тыс. школьников.