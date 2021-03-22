На Кубани грузовик упал на легковушку с водителем и вдавил ее в землю
22 марта в Усть-Лабинском районе произошла авария, в которой большегруз свалился на легковушку в кювете
Авария произошла 22 марта в районе 63-го км дороги Краснодар — Кропоткин. Водитель ВАЗ-2107 ехал со стороны Усть-Лабинска к поселку Двубратскому и на перекрестке решил свернуть налево. Он не уступил дорогу большегрузу Foton, который двигался во встречном направлении.
Произошло столкновение, после которого обе машины съехали в кювет. При этом фура перевернулась на бок и упала сверху на легковушку, вжав ее в землю.
В результате ДТП водитель «семерки» получил травмы, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 22 марта.
Напомним, похожее ДТП на повороте произошло 21 марта в Геленджике. Водитель такси сворачивал налево и не пропустил иномарку, которая на большой скорости ехала навстречу. От удара машину разорвало на две части.
Кроме того, этим утром на Кубани произошла еще одна автомобильная авария. На дороге из Краснодара в Темрюк лоб в лоб столкнулись две машины, погибли двое.