На Кубани грузовик упал на легковушку с водителем и вдавил ее в землю

22 марта в Усть-Лабинском районе произошла авария, в которой большегруз свалился на легковушку в кювете

Авария произошла 22 марта в районе 63-го км дороги Краснодар — Кропоткин. Водитель ВАЗ-2107 ехал со стороны Усть-Лабинска к поселку Двубратскому и на перекрестке решил свернуть налево. Он не уступил дорогу большегрузу Foton, который двигался во встречном направлении.

Произошло столкновение, после которого обе машины съехали в кювет. При этом фура перевернулась на бок и упала сверху на легковушку, вжав ее в землю.

В результате ДТП водитель «семерки» получил травмы, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 22 марта.