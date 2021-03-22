В лобовом ДТП на дороге Краснодар — Темрюк погибли два человека

Краснодарский край

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22 марта в Красноармейском районе произошла смертельная авария на встречке

ДТП случилось примерно в 7:00 на 7-м километре дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Passat.

В результате водитель Hyundai и его 80-летняя пассажирка погибли. 36-летнего водителя второй иномарки с травмами доставили в больницу.

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Автоинспекция на месте обследовала дорожное покрытие. Недостатков эксплуатационного состояния специалисты не выявили, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 22 марта.

Напомним, 20 марта под Горячим Ключом водитель врезался в цементовоз и погиб в горящей машине.

ГИБДД ДТП Красноармейский район смерть

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В лобовом ДТП на дороге Краснодар — Темрюк погибли два человека
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