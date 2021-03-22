В лобовом ДТП на дороге Краснодар — Темрюк погибли два человека

22 марта в Красноармейском районе произошла смертельная авария на встречке

ДТП случилось примерно в 7:00 на 7-м километре дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Passat.

В результате водитель Hyundai и его 80-летняя пассажирка погибли. 36-летнего водителя второй иномарки с травмами доставили в больницу.