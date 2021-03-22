В лобовом ДТП на дороге Краснодар — Темрюк погибли два человека
22 марта в Красноармейском районе произошла смертельная авария на встречке
ДТП случилось примерно в 7:00 на 7-м километре дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen Passat.
В результате водитель Hyundai и его 80-летняя пассажирка погибли. 36-летнего водителя второй иномарки с травмами доставили в больницу.
Автоинспекция на месте обследовала дорожное покрытие. Недостатков эксплуатационного состояния специалисты не выявили, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 22 марта.
Напомним, 20 марта под Горячим Ключом водитель врезался в цементовоз и погиб в горящей машине.