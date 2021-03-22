В Геленджике машину такси в ДТП разорвало на две части

Краснодарский край

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21 марта в Геленджике произошла авария с участием автомобиля такси

По предварительным данным, водитель Lada Granta ехал по улице Луначарского в сторону Кирова. Он поворачивал налево на переулок Больничный и не уступил дорогу Toyota Camry, которой управлял 23-летний житель Москвы.

Машины столкнулись. От удара отечественную легковушку разорвало на две части и отбросило на дорожный знак. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что часть машины с багажгиком и задним сидением, отлетела в сторону.

В аварии пострадал 41-летний водитель Lada, местный житель. Его доставили в городскую больницу, сообщили в инстаграме отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 22 марта.

Напомним, 22 марта в Красноармейском районе в лобовом ДТП погибли два человека.

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