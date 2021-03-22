Жители Краснодара смогут сдать тетрапак, шины, зубные щетки и пленку с пупырышками на акции по сбору отходов
В конце марта в ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» и ИКЕА будут принимать вторсырье для переработки
Акция пройдет 28 марта с 11:00 до 15:00. На сдачу можно будет принести 18 типов отходов. Среди них любая бумага, кроме лакированной, картон, чистый и плоско развернутый тетрапак, ПЭТ-бутылки, полотенца, зубные щетки, полиэтиленовая пленка (упаковочная, с пупырышками, стрейч), пакеты, крышки, резиновые шины и другое.
О сборе вторсырья написала организация «Экосбор» в своем инстаграме. В посте уточнили, какие именно предметы принимаются, а какие не подходят. Так, у жителей Краснодара и Адыгеи примут однослойный картон, коробки и вкладыши из гофрокартона, но не возьмут лотки для яиц.
На акции будут принимать бесцветные или цветные бутылки и кеги с маркировкой PET, PETE, «1» либо с точкой на дне. В качестве вторсырья не подойдут любые другие ПЭТ-изделия (контейнеры, подложки) и бутылки флуоресцентных цветов. Кроме того, организаторы просят перед сдачей мыть, сминать и делать отходы плоскими.
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Найти полную информацию о сдаваемых фракциях, а также уточнить особенности по каждой из них можно здесь. Сбор будут проводить на территории «МЕГА Адыгея-Кубань» за пунктом сортировки. Он находится на парковке у входа в магазин ИКЕА, в районе детской площадки «Пиратская гавань».