В конце марта в ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» и ИКЕА будут принимать вторсырье для переработки

Акция пройдет 28 марта с 11:00 до 15:00. На сдачу можно будет принести 18 типов отходов. Среди них любая бумага, кроме лакированной, картон, чистый и плоско развернутый тетрапак, ПЭТ-бутылки, полотенца, зубные щетки, полиэтиленовая пленка (упаковочная, с пупырышками, стрейч), пакеты, крышки, резиновые шины и другое.

О сборе вторсырья написала организация «Экосбор» в своем инстаграме. В посте уточнили, какие именно предметы принимаются, а какие не подходят. Так, у жителей Краснодара и Адыгеи примут однослойный картон, коробки и вкладыши из гофрокартона, но не возьмут лотки для яиц.

На акции будут принимать бесцветные или цветные бутылки и кеги с маркировкой PET, PETE, «1» либо с точкой на дне. В качестве вторсырья не подойдут любые другие ПЭТ-изделия (контейнеры, подложки) и бутылки флуоресцентных цветов. Кроме того, организаторы просят перед сдачей мыть, сминать и делать отходы плоскими.