Краснодарцам предложили посоревноваться в сборе макулатуры

Краснодарский край

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Краснодарцев 26 марта позвали посоревноваться в сборе макулатуры с жителями других районов Кубани

На Кубани 1 марта стартовал экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево». Разные районы края смогут посоревноваться, кто больше сдаст макулатуры. Акция продлится до 15 апреля, а в Краснодаре она состоится 26 марта.

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Чтобы принять участие, учреждения должны собрать более 300 кг макулатуры и оставить заявку на сайте акции sdai-bumagu.com. Те, у кого нет возможности самостоятельно собрать такой объем, могут предложить своим коллегам или ближайшему учебному учреждению поучаствовать в мероприятии. Вывезет собранную макулатуру компания-переработчик.

Организаторы рассказали, что для сдачи макулатуры необходимо:

  • удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, металлические пружины отделить от старых календарей, тетрадей;
  • перевязать макулатуру в плотные кипы и компактно сложить в коробки;
  • гофрокартон нужно спрессовать или свернуть — его объем не должен превышать один кубометр;

Все участники акции получат благодарности, а самые результативные — деньги. Если одна или несколько организаций соберут в одной точке сбора макулатуру весом более 1 тыс. кг, то они получат премию в размере от 1 рубля за 1 кг, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

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Если общий результат региона превысил 100 тонн, финалисты получат призы на выбор: аллеи из разных пород деревьев, микроскопы или уличный спортивный комплекс. Связаться с оргкомитетом проекта можно по телефону: 8 (981) 703-84-87. Также можно написать на почту: 123@sdai-bumagu.com.

Организаторы уточнили, что 300 кг макулатуры — это 6 стопок бумаги формата А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности.

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