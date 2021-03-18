Краснодарцам предложили посоревноваться в сборе макулатуры

На Кубани 1 марта стартовал экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево». Разные районы края смогут посоревноваться, кто больше сдаст макулатуры. Акция продлится до 15 апреля, а в Краснодаре она состоится 26 марта.

Чтобы принять участие, учреждения должны собрать более 300 кг макулатуры и оставить заявку на сайте акции sdai-bumagu.com. Те, у кого нет возможности самостоятельно собрать такой объем, могут предложить своим коллегам или ближайшему учебному учреждению поучаствовать в мероприятии. Вывезет собранную макулатуру компания-переработчик.

Организаторы рассказали, что для сдачи макулатуры необходимо:

удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, металлические пружины отделить от старых календарей, тетрадей;

перевязать макулатуру в плотные кипы и компактно сложить в коробки;

гофрокартон нужно спрессовать или свернуть — его объем не должен превышать один кубометр;

Все участники акции получат благодарности, а самые результативные — деньги. Если одна или несколько организаций соберут в одной точке сбора макулатуру весом более 1 тыс. кг, то они получат премию в размере от 1 рубля за 1 кг, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.