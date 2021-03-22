Университет бизнеса Уралсиб пригласил на бесплатный вебинар об инструментах управления
Университет бизнеса банка Уралсиб предложил поучаствовать в вебинаре «8 инструментов управления и систематизации бизнеса»
Университет Уралсиба предложил поучаствовать в вебинаре на тему «Оцифровка и систематизация бизнеса: 8 инструментов управления и систематизации бизнеса». Он намечен на 30 марта, 12:00 по московскому времени.
Вебинар проведет Николай Береза — операционный предприниматель, эксперт в систематизации, оцифровке и масштабировании бизнеса через франшизу и частные инвестиции. Он расскажет о построении бизнес-системы, о том, как навести порядок в бизнесе и масштабироваться в другие регионы через франшизу или частные (дробные) инвестиции.
Основные темы встречи:
- организационная структура: какие функции должны быть в любой организации и как их делегировать без потерь;
- должностные папки и бизнес-процессы;
- оцифровка и управленческая отчетность;
- финансовое планирование: как избежать кассовых разрывов и сделать так, чтобы команда чувствовала, что она с вами в одной лодке, и переживала за компанию;
- система фондов внутри организации;
- стратегическое планирование;
- операционное управление;
- гибкий метод управления проектами — Scrum. Как добиваться от команды соблюдения дедлайнов и не ошибаться перед заказчиками;
- система найма и ввода в должность.
Авторы вебинара заявили, что по его завершении участники поймут, как управляются компании с выручкой от 500 млн рублей, какие инструменты, в какой последовательности и как внедрять. Также слушатели получат готовые шаблоны и примеры документов.
Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.
Записи других вебинаров доступны в разделе университета на сайте Уралсиба.