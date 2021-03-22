Университет бизнеса Уралсиб пригласил на бесплатный вебинар об инструментах управления

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Университет бизнеса банка Уралсиб предложил поучаствовать в вебинаре «8 инструментов управления и систематизации бизнеса»

Университет Уралсиба предложил поучаствовать в вебинаре на тему «Оцифровка и систематизация бизнеса: 8 инструментов управления и систематизации бизнеса». Он намечен на 30 марта, 12:00 по московскому времени.

Вебинар проведет Николай Береза — операционный предприниматель, эксперт в систематизации, оцифровке и масштабировании бизнеса через франшизу и частные инвестиции. Он расскажет о построении бизнес-системы, о том, как навести порядок в бизнесе и масштабироваться в другие регионы через франшизу или частные (дробные) инвестиции.

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Основные темы встречи:

  • организационная структура: какие функции должны быть в любой организации и как их делегировать без потерь;
  • должностные папки и бизнес-процессы;
  • оцифровка и управленческая отчетность;
  • финансовое планирование: как избежать кассовых разрывов и сделать так, чтобы команда чувствовала, что она с вами в одной лодке, и переживала за компанию;
  • система фондов внутри организации;
  • стратегическое планирование;
  • операционное управление;
  • гибкий метод управления проектами — Scrum. Как добиваться от команды соблюдения дедлайнов и не ошибаться перед заказчиками;
  • система найма и ввода в должность.

«Всё за ноль»:

Авторы вебинара заявили, что по его завершении участники поймут, как управляются компании с выручкой от 500 млн рублей, какие инструменты, в какой последовательности и как внедрять. Также слушатели получат готовые шаблоны и примеры документов.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Записи других вебинаров доступны в разделе университета на сайте Уралсиба.

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