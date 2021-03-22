Университет Уралсиба предложил поучаствовать в вебинаре на тему «Оцифровка и систематизация бизнеса: 8 инструментов управления и систематизации бизнеса». Он намечен на 30 марта, 12:00 по московскому времени.

Вебинар проведет Николай Береза — операционный предприниматель, эксперт в систематизации, оцифровке и масштабировании бизнеса через франшизу и частные инвестиции. Он расскажет о построении бизнес-системы, о том, как навести порядок в бизнесе и масштабироваться в другие регионы через франшизу или частные (дробные) инвестиции.